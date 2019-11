Piana



Braccini: "Snaitech, inviata richiesta formale di incontro al ministro Patuanelli"

sabato, 16 novembre 2019, 15:36

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, interviene dopo la richiesta di un incontro riguardo la situazione dell'azienda al ministro Patuanelli.



"A seguito della richiesta del 1 agosto e del 27 novembre 2018 all’ex Ministro Di Maio - esordisce - a cui non abbiamo ricevuto risposta, abbiamo nuovamente richiesto un incontro ed un interessamento riguardo l’azienda Snaitech al ministro Patuanelli".



"La situazione aziendale - spiega - nel corso di questi mesi ha risentito di molti sviluppi per quanto riguarda il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Playtech, uno dei principali attori a livello mondiale nella realizzazione e fornitura dedicate al gioco. L’operazione di acquisizione da parte di Playtech non ci ha mai convinto, non a caso, non si sono mai pronunciati riguardo alle future strategie, investimenti, organizzazione del lavoro, garanzie occupazionali e nemmeno sulle missioni delle sedi operative in Italia. Hanno fatto di tutto per dividere i lavoratori e mettere fuori il sindacato più rappresentativo in modo da anestetizzare la situazione, non a caso sono stati condannati per attività antisindacale. Ci si dovrebbe misurare su un piano industriale, che ovviamente si sono sempre ben guardati dal presentarlo, e questo lo riteniamo preoccupante".



"Ciò che ci interessa capire - conclude - sono le prospettive dell’azienda ed un esame di questo passaggio societario e, visto che le concessioni legate a questo settore sono pubbliche, chiediamo al Ministro che vengano valutate attentamente e rilasciate solo a seguito di chiare garanzie per i lavoratori. Il precedente “Governo del cambiamento” doveva fare una crociata contro il gioco d’azzardo e non l’abbiamo riscontrata. Forse è giunto il momento di cambiare davvero e di non lasciare mano libera ad imprese che continuano a fare profitti senza assumersi impegni in termini di sviluppo e garanzie occupazionali".