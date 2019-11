Piana : altopascio



Caduti due alberi nella notte: danneggiata un'auto

sabato, 9 novembre 2019, 09:52

Serata di piena attività per gli operai del comune di Altopascio, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. In via Firenze e in via dell’Agliaio sono caduti due alberi (da proprietà private) a causa della forte pioggia e vento. È rimasta coinvolta una macchina, ma senza gravi conseguenze.

"I nostri operai - ha dichiarato il sindaco Sara D'Ambrosio - sono al lavoro insieme con i vigili del fuoco che hanno subito tagliato le piante cadute, così da contenere i disagi per la popolazione e la viabilità. La circolazione infatti è già stata ripristinata con regolarità. Siamo sul posto, pronti a intervenire in caso di necessità. Ringrazio tutti per la tempestività e l’impegno dimostrato anche in questa occasione, a partire da Vittorio, il nostro operaio, subito operativo".