Cambia il mister degli Allievi B del Tau: subentra Simone Giuli al posto di Francesco Bozzi

martedì, 19 novembre 2019, 15:13

Cambio della guardia nella panchina degli Allievi B del Tau Calcio Altopascio. Sarà Simone Giuli a prendere il posto di mister Francesco Bozzi, occupandosi così, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, di tutta la categoria Allievi, anni 2004 e 2003: Allievi Elite e B.

La società ringrazia Francesco Bozzi per questi anni vissuti insieme, per la dedizione umana e professionale, per il contenuto tecnico e morale della sua esperienza nel Tau Calcio Altopascio.