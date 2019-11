Capannori: un focus sui disturbi della voce con esperti di livello nazionale

Altri articoli in Piana

sabato, 30 novembre 2019, 14:50

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre u.s., si sono aperte le iscrizioni al corso di autodifesa, che si terrà presso la palestra della scuola secondaria “E. Pea” a Porcari, dal 7 gennaio al 26 maggio 2020.

sabato, 30 novembre 2019, 11:55

Lunedì aprirà il cantiere che darà il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale del tracciato primario nord-sud che collegherà la frazione di Lammari a Lunata e alla frazione capoluogo. I lavori vedono un investimento dell'amministrazione Menesini di 615 mila euro

venerdì, 29 novembre 2019, 14:08

Altopascio va in Europa. L'ASD Sport Toscana Calcio Balilla, realtà tutta altopascese che promuove il biliardino come sport inclusivo e adatto a tutti, si è aggiudicata il bando europeo con il progetto dal titolo "Don't Spin" (acronimo di Developing an Organisation Network for Table Soccer to Promote Inclusion and Novelty)

venerdì, 29 novembre 2019, 12:18

Si conclude stasera venerdi 29 novembre, alle 21, il ciclo di iniziative culturali denominato “Alla scoperta dell'Africa, tra storia e attualità”, organizzato dall'Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto Capannori e giunto alla sua decima edizione

venerdì, 29 novembre 2019, 11:43

Alla presenza del Presidente della Sede Centrale dell'Istituto Storico Lucchese Antonio Romiti, presso la Sala Convegni del Comune di Villa Basilica, si è ricostituita la Sezione locale del prestigioso ente di ricerca

venerdì, 29 novembre 2019, 11:35

Terza assemblea di PorcariLab, il progetto di bilancio partecipativo partito nelle scorse settimane su precisa volontà dell'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari, che su questo capitolo ha messo a disposizione dei cittadini 60 mila euro