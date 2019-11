Piana : capannori



Carabiniere paracadutista in congedo compie 104 anni

martedì, 19 novembre 2019, 13:26

L’appuntato in congedo Giuseppe Palagi, paracadutista già appartenente al corpo dei carabinieri reali, ha compiuto oggi 104 anni. Nato a Capannori il 19 novembre 1915, Palagi si è arruolato nell’Arma il 16 giugno 1936. Nel 1941 fece parte del 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti Reali inviato durante la seconda guerra mondiale in Africa settentrionale. Lì, il 19 dicembre dello stesso anno, prese parte alla battaglia di Eluet el Asel (Libia), zona in cui le truppe italiane avevano ricevuto l’ordine di opporsi all’avanzata dell’esercito britannico. Fatto prigioniero, riuscì poi a scappare, rientrando in Italia, dopo cinque anni di prigionia, nel 1946, continuando a prestare servizio in numerose località del territorio nazionale, da Palermo a Bolzano, sino al 1968, anno del suo collocamento in congedo.

All’Appuntato Palagi, oggi il più anziano dei carabinieri ancora in vita, sono pervenuti per mano del comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, Ten. Col. Ugo BLASI, gli auguri del comandante generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, che ha ritenuto con un gesto simbolico interpretare i sentimenti di affetto e riconoscenza di tutti i militari dell’Arma dei carabinieri in servizio attivo.