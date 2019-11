Piana



Celebrazioni 100 anni Padri Cavanis, presentato il programma

martedì, 26 novembre 2019, 14:00

Le celebrazioni per i 100 anni dall'arrivo dei Padri Cavanis a Porcari culmineranno nel fine settimana dell'Immacolata. Il calendario è stato presentato questa mattina (26 novembre) nel corso di una conferenza stampa in Comune a cui erano presenti il sindaco Leonardo Fornaciari, l'assessora Fabrizia Rimanti, il Parroco di Porcari Don Americo Marsili e Suor Lourdes Colombo, Madre Generale delle Suore del Santo Nome Cavanis.

I primi padri Cavanis arrivarono in paese nell'ottobre del 1919 e un mese dopo - come raccontano Claudio Rovai e Giampiero Della Nina - dettero inizio all'insegnamento con l'apertura di una scuola ginnasiale e tecnica e doposcuola. L'amministrazione comunale, insieme alla Parrocchia di S. Giusto e le Suore del Santo Nome di Dio, hanno voluto ricordare questo lungo percorso di vita associativa e di formazione giovanile..

"È una bella storia legata a filo doppio con quella di Porcari - ha detto l'assessora Fabrizia Rimanti - e per questo abbiamo deciso di organizzare una celebrazione che coinvolgesse tutti i nostri concittadini, soprattutto le giovani generazioni che non hanno avuto la possibilità di conoscere a fondo il significato profondo di questa esperienza educativa".

Le celebrazioni avranno come momento molto significativo la riapertura della chiesa del Cavanis, in programma domenica 8 dicembre alle 11, chiusa da circa un anno a causa dei lavori di ristrutturazione iniziati a settembre scorso. "La chiesa - ha precisato Don Americo - resterà aperta tutti i giorni da mattina a sera e ospiterà momenti di vita pastorale, come celebrazioni per ragazzi e genitori. In questa chiesa non si terranno messe ordinarie, ma essa sarà a disposizione per confessioni, momenti di preghiera e altre attività. Ringrazio l'amministrazione comunale che con un contributo importante ci ha permesso di ristrutturare la chiesa, intervenendo sul tetto, sostituendo gli intonaci esterni e le finestre e riportando alla luce il pavimento in marmo".

"L'anno del centenario - ha aggiunto il sindaco Leonardo Fornaciari - non poteva concludersi in modo migliore, con la riapertura l'8 dicembre della Chiesa intitolata all'Immacolata Concezione. Celebrare questo anniversario significa ripercorrere e riprendere le nostre radici gettando uno sguardo sul futuro, senza tradire mai l'origine di questi luoghi da sempre dedicati all'educazione dei nostri giovani. La riapertura della chiesa Cavanis ha un grande significato perché con essa restituiamo questo luogo alla Comunità porcarese".

CENNI STORICI

In tempi già anteriori allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Cherubina Giometti, vedova di Anselmo Toschi, manifestò al parroco Marraccini, l'intenzione di donare parte del palazzo di sua proprietà e delle terre circostanti ad un istituto religioso che provvedesse alla istruzione gratuita della gioventù maschile di Porcari. Avrebbe dovuto essere una istituzione del tipo di quella presente in paese, gestita dalle suore Dorotee, che fin dal 1887 espletavano questo servizio, gratuitamente, a favore delle ragazze. Cherubina Giometti rinunciando alla "proprietà", sceglieva di liberare i ragazzi ed il paese dalla schiavitù dell'ignoranza; intendeva rendere giustizia a chi fosse costretto, per miseria, a rinunciare alla conoscenza e alla realizzazione di se stesso.

Dopo un primo contatto con i Salesiani della Liguria, finito con un nulla di fatto, del tutto casualmente, si stabilì un rapporto con i Padri Cavanis di Venezia. Era infatti militare, in quella città, Don Mario Del Carlo di Porcari, il quale conoscendo le intenzioni della Giometti e le scuole che i Padri Cavanis gestivano, poté contattare la direzione.

Da quel momento le cose procedettero con estrema rapidità. I Padri Cavanis arrivarono a Porcari per un sopralluogo nel giugno del 1919 e già il 21 luglio successivo comunicarono che nel loro Capitolo era stata definitivamente approvata la fondazione di Porcari. La sera del 6 ottobre, Padre Vincenzo Rossi vi prese stabile dimora. Il 23 successivo fu raggiunto da Padre Giovanni d'Ambrosi e Padre Rover, il 20 novembre da Fra Vincenzo Faliva. Insieme iniziarono i primi lavori di sistemazione e adattarono a cappellina una stanza del pian terreno. Il 21 novembre, un lunedì, dettero inizio all'insegnamento con l'apertura di una scuola ginnasiale e tecnica e doposcuola. Poco tempo dopo fu aperta anche la scuola serale con 60 iscritti divisi in due sezioni.

Estratto da: Porcari: Origini e storia di una comunità

di Claudio Rovai e Giampiero Della Nina

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 dicembre 2019

Auditorium Da Massa Carrara, via Roma 121

Ore 10

"Dal Cavanis al Benedetti: storia di un edificio sulla via dell'istruzione"

Presentazione del volume e cura degli studenti dell'ISISS Arrigo Benedetti di Porcari

Ore 21

Fondazione Giuseppe Lazzareschi - Palazzo di Vetro, piazza Felice Orsi

Incontro sul tema: "Il genio femminile, il ruolo della donna nella vita della Chiesa: le suore Cavanis".

Interverranno: Mons. Paolo Giulietti (Arcivescovo di Lucca), Dr.ssa Cristina Simonelli (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane), Suor Lourdes Colombo (Madre Generale Suore del santo Nome), Don Americo Marsili (Parroco delle Comunità Parrocchiali di Porcari, Rughi e Padule).

Sabato 7 dicembre 2019

Ore 21

Cappella delle Suore del Santo Nome

Incontro di preghiere e confessioni

Domenica 8 dicembre 2019

Ore 10

Chiesa della Propositura di Porcari

In occasione della solennità dell'Immacolata unica Santa Messa per tutta la Comunità Pastorale presieduta da S.E. Mons. Paolo Giulietti Arcivescovo di Lucca.

Ore 11

Processione dalla Chiesa parrocchiale verso il centro pastorale interparrocchiale Cavanis per apertura e inaugurazione chiesa

Ore 12.30

Palasuore, via Francesco Carrara

Pranzo

Ore 15,30

Via Sbarra 85

I presepi che scaldano il cuore

Inaugurazione della Mostra dei Presepi e Diorami a cura di Paola Del Carlo

Ore 17

Chiesa Cavanis

Concerto di canti mariani a cura della corale della Comunità pastorale Porcari-Rughi-Padule