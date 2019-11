Piana



Celebrazioni per il 4 novembre: il Comune chiama a raccolta i cittadini

sabato, 2 novembre 2019, 10:27

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza, affinché le celebrazione per la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell'Unità nazionale siano partecipate da quante più persone possibili.

L'amministrazione comunale, infatti, ha in programma per domani, domenica 3 novembre, diverse iniziative che, partendo da Spianate, toccheranno tutte le frazioni del comune, per rendere omaggio ai caduti del 4 novembre e di tutte le guerre per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia.

Alle 8,15 di domenica l'appuntamento è in piazza San Michele a Spianate, di fronte al monumento da poco restaurato e al cimitero. A seguire, alle 9, le autorità e i cittadini si sposteranno a Badia Pozzeveri di fronte al circolo degli ex combattenti e al cimitero; alle 10 il ritrovo è a Marginone, al cimitero e di fronte alla scuola primaria della frazione. Infine, le celebrazioni termineranno ad Altopascio, alle 11, con la messa e la cerimonia, in piazza Gramsci e alla chiesa di San Rocco.

L'intera mattinata sarà accompagnata dal Corpo musicale "G. Zei".