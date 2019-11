Piana



Da lunedì forni e alimentari distribuiscono buste per il pane contro la violenza sulle donne

venerdì, 22 novembre 2019, 16:04

Da lunedì 25 novembre chi farà la spesa nei forni e negli alimentari di Capannori riceverà una busta speciale che riporta lo slogan "Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano" tradotta in cinque lingue. Il comune di Capannori vuole infatti mandare un messaggio di sensibilizzazione in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" rilanciando la campagna "Pane, amore...e non violenza!"

Proprio ieri (giovedì) l'assessore ai diritti Serena Frediani ha incontrato la Commissione Pari Opportunità uscente insieme alle consigliere comunali per consegnare loro le buste che saranno distribuite negli esercizi commerciali.

"Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini sul fenomeno della violenza sulle donne che purtroppo non è solo quello che appare sulle cronache, ma è anche un 'sommerso' nella vita quotidiana come in famiglia o al lavoro – spiega l'assessore Serena Frediani -. Al contempo vogliamo comunicare a tutte coloro che sono vittime di violenza che non sono sole poiché sul territorio sono presenti valide strutture a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Ringrazio la presidente della commistione pari opportunità uscente, Enza Cicalini, e tutte le componenti per l'importante lavoro svolto in questi anni e la presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini, insieme alle attuali consigliere comunali che fin da ora hanno dato tutta lo la loro disponibilità ad impegnarsi sul tema della violenza di genere e su tutte le tematiche di promozione e valorizzazione del ruolo della donna nella società".

Sulla busta che riceveranno i cittadini sono anche riportati i contatti a cui rivolgersi in caso di bisogno: Sportello antiviolenza "Donna non più sola" delegazione zonale Apici, servizio Punto Handy Porcari 3389236610, Centro di ascolto e antiviolenza associazione Luna 0583997928, Pronto Donna associazione Cristiana per la Famiglia (Acf) 0583418940, Telefono rosa contro la violenza sulle donne 1522, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Progetto Codice Rosa Pronto Soccorso Ospedale di Luca 0583970193, Consultorio Lucca 0583 055251/055252.

La campagna "Pane, amore e ...non violenza!" vede partner la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, Associazione Luna, Associazione SOS Angeli, Associazione Consulenza per la famiglia.

La nuova commissione Pari Opportunità sarà nominata dal consiglio comunale nelle prossime settimane.