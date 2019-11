Eccellenza: perde di misura il Tau in casa contro il Castelfiorentino

Altri articoli in Piana

domenica, 3 novembre 2019, 18:28

Un grave incidente stradale è accaduto questo pomeriggio a Parezzana intorno alle 16.20, nel comune di Capannori, all'incrocio tra Via Franceschi e Via della Chiesa, dove un'automobile, che pare non abbia rispettato lo stop, si è scontrata con un'altra auto che proveniva dalla destra

domenica, 3 novembre 2019, 15:09

Martedì 5 novembre: continuano con Stephanie Kayal e Paola Lattanzi gli appuntamenti di “Wonder Women” la rassegna di danza, musica, teatro, cinema e incontri dedicata alle donne che SPAM! propone per l’autunno 2019

domenica, 3 novembre 2019, 12:55

"Chi non molla la vince". Così, il consigliere comunale Bruno Zappia, accoglie con piacere la risposta dell'amministrazione comunale alle sue battaglie per soddisfare le esigenze dei cittadini capannoresi

domenica, 3 novembre 2019, 12:51

Nelle prime ore della mattina, ad Altopascio, i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per il reato di rapina un cittadino marocchino, 30enne, in Italia senza fissa dimora, ma già noto alle forze di polizia

domenica, 3 novembre 2019, 12:33

Comune e Legambiente insieme per una mobilità pulita e consapevole. "Siamo molto soddisfatti di questa esperienza, il servizio è stato apprezzato dai cittadini che lo hanno utilizzato con continuità"

sabato, 2 novembre 2019, 14:16

Si può fare la spesa con i punti assegnati dal Comune in base alla numerosità e al fabbisogno alimentare. Il vice sindaco Francesconi: "Una realtà molto importante del territorio che svolge una rilevante funzione sociale"