Elvi Lleshi dell'Academy Tau Badia Pozzeveri a Roma per la nazionale albanese

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:14

Oltre i confini provinciali e nazionali. Elvi Lleshi, classe 2007, esordiente dell'Academy Tau di Badia Pozzeveri ha ricevuto una chiamata importante: è stato convocato a Roma per partecipare a uno stage di selezione, dedicato ai ragazzi nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, per le nazionali albanesi under.

Un'occasione che ha riempito di soddisfazione tutto il team dell'Academy Tau di Badia, in particolare il responsabile tecnico, Paolo Lepori: «Elvi è andato a Roma, chiamato direttamente dal responsabile dell'Albania Football Association. Ci ha riempito di orgoglio vedere un nostro piccolo atleta compiere un passo così grande. Questa è la dimostrazione che il metodo Tau funziona, che la preparazione che diamo ai nostri ragazzi, i metodi, l'impegno e i sacrifici che compiono gli atleti sono tutti tasselli indispensabili per formare giocatori eccellenti».

Le convocazioni da parte del team dell'Albania, intanto, vanno avanti, con l'augurio per il giovane Lleshi di proseguire nel percorso di selezione.