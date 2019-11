Piana



En plein delle giovanili della Polisportiva Capannori

lunedì, 25 novembre 2019, 10:34

Fine settimana di successi per il settore giovanile della Polisportiva Capannori che vince sia nel campionato Under 18, sia nell'Under 16.

Farmacia Biagi Capannori – Chiesina Basket 62-47

FARMACIA BIAGI: Caredio 2, Magnani 7, Colombi, Asti 2, Del Dotto 15, Paoletti 3, Bernardoni 3, Cesari 2, Ragghianti 2, Di Giovanni, Piazzolla 18, Avdiu 8. All. Bernabei

Partita a due facce per l'Under 18 di coach Bernabei che mette in campo una prestazione praticamente perfetta prima dell'intervallo andando al riposo sul 50-14. Poi l'intensità al rientro dagli spogliatoi mai biancorossi riescono comunque a gestire il vantaggio

Audax Carrara - Veravision Capannori 53-55

VERAVISION: Puccinelli 7, Benedetti, Aliu 4, Grazzini 1, Kola 13, Paterni 2, Tafa, Di Martella Orsi 14, Biagetti, Carrillo 2, Pinochi, Frediani 12. All. Piochi

Nel campionato Under 16 la Veravision vince sul campo della capolista Carrara, che era ancora imbattuta fino a questo punto della stagione. Coach Piochi imposta l'incontro su ritmi alti sia in difesa sia in attacco e dopo un primo quarto equilibrato i biancorossi riescono a scavare un solco per il 20-30 alla pausa. Al rientro dagli spogliatoi la Veravision tocca il massimo vantaggio prima del rientro dei padroni di casa che riescono a rientrare nel punteggio. Sulla sirena però a gioire sono i capannoresi.