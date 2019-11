Piana



Genitori accompagnano i figli in classe e gli rubano nelle auto

sabato, 16 novembre 2019, 08:35

di gabriele muratori

Una serie di furti, tutti con lo stesso "modus operandi", sono stati registrati nei giorni scorsi nei parcheggi e lungo le strade nei pressi delle scuole elementari e materne nel comune di Capannori, e precisamente nelle zone di Segromigno e San Colombano.



Il copione è purtroppo il solito, come avviene praticamente ovunque e da sempre. I genitori che accompagnano i bambini piccoli fino alla porta della classe, e dopo pochi minuti, al ritorno alla propria auto per andare al lavoro, la brutta sorpresa: un vetro rotto o la portiera forzata, e la macchina naturalmente ripulita di oggetti di valore, come borse o cellulari lasciati sul sedile o sul cruscotto. Questo è quanto accaduto a diversi genitori due giorni fa, proprio fuori delle scuole materne di Segromigno in Piano e Segromigno in Monte, presi di mira da borseggiatori che, appostati tra le vetture parcheggiate e confondendosi con i pendolari della scuola, seguono le mosse dei papà e mamme che una volta scesi di macchina con i figli per la mano, sfruttano quei pochi minuti a disposizione per portare a termine le proprie malefatte alle auto lasciate incustodite.



"Sarebbe utile che il comune mettesse a disposizione qualche sorvegliante in più anche per questo servizio - sostengono alcuni genitori - In alcune scuole vi sono addetti che regolano gli attraversamenti pedonali degli alunni e il flusso del traffico veicolare agli ingressi e alle uscite delle scuole. Sarebbe un'idea integrare anche un servizio di sorveglianza ai parcheggi".