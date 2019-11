Piana



Grande partecipazione a Montecarlo per Fratelli d'Italia

mercoledì, 6 novembre 2019, 10:14

Grande partecipazione a Montecarlo per l’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia. C’erano soltanto posti in piedi a fine serata nel centro civico di Salvatore dove oltre 70 persone hanno presenziato al battesimo operativo del movimento fondato da Giorgia Meloni, oggi in forte crescita, che al voto dello scorso 26 maggio ha fatto registrare, proprio nel borgo fondato da Carlo IV, la percentuale più alta in provincia di Lucca toccando il 12% dei consensi.



Durante l’incontro, introdotto dai vice commissari Vittorio Fantozzi e Marco Chiari prima dell’intervento centrale tenuto del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, hanno portato un loro saluto e contributo in proposte anche il capogruppo in consiglio provinciale Riccardo Giannoni, il vicesindaco di Chiesina Uzzanese e l’ex sindaco di Capannori Michele Martinelli. Tutti gli interventi, sottolineando le criticità del piana di Lucca e le carenze dell’amministrazione regionale in temi come sanità ed ambiente, hanno evidenziato la necessità di una forte mobilitazione dal basso, diretta al coinvolgimento della cittadinanza in ogni comune, per supportare il partito alle prossime elezioni regionali, in attesa della conferenza programmatica luccchese lanciata dal commissario Paolo Marcheschi.



A conclusione della serata, pervenute le prime adesioni per la strutturazione di Fratelli d’Italia a Montecarlo, si è convenuto e preannunciato l’avvio di una serie di iniziative legate ad un’intensa campagna di ascolto e di adesione in tutti i comuni della piana dove il partito non è ancora strutturato.