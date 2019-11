I sistemi radio digitali DMR, D-STAR, C4FM: un corso giovedì ad Altopascio

Altri articoli in Piana

lunedì, 11 novembre 2019, 13:06

Mercoledì 13 novembre, alle ore 21 a SPAM! (Porcari): "Passi come ali: Trisha Brown danzatrice e coreografa", presenta Rossella Mazzaglia, una serata dedicata a quella che è forse la più grande e innovativa coreografa degli ultimi decenni

lunedì, 11 novembre 2019, 12:39

Si dividono a metà le squadre delle giovanili del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi non riescono a portare a casa il risultato: gli Elite vengono battuti per 2 a 1 dallo Zenith Audax e i B pareggiano contro l'Affrico.

lunedì, 11 novembre 2019, 12:37

Rendere più sicuro l'incrocio di via dei Franceschi con via della Chiesa e via Ponte Pinelli a Parezzana. Questo l'obiettivo dello spartitraffico provvisorio realizzato in via sperimentale dall'amministrazione comunale recependo le richieste dei residenti di migliorare la sicurezza stradale di questa intersezione

lunedì, 11 novembre 2019, 09:11

Continua la serie di gare perse negli istanti finali da parte del Bama. Ormai una costante di una squadra alla deriva. E soprattutto continua la discesa inesorabile verso la C Silver

domenica, 10 novembre 2019, 16:54

Doppietta dell'attaccante Riccardo Benedetti che assicura una vittoria importante al Tau Calcio Altopascio. La formazione di mister Cristiani vince infatti per 2 a 0 fuori casa contro il Castelnuovo

domenica, 10 novembre 2019, 13:25

Ci siamo! La prima uscita oggi (domenica 10 novembre) dalle 13,50 alle 17. Ritrovo presso Parco giochi Margherita vicino alla chiesa del Padule in via Fossanuova a Porcari