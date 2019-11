Piana : capannori



Il comune acquista cinque spargisale per le associazioni di protezione civile

sabato, 9 novembre 2019, 12:18

Salto di qualità nelle dotazioni tecniche per la sicurezza stradale e la prevenzione dei rischi dovuti al gelo. L'amministrazione Menesini ha infatti acquistato cinque spargisale di ultima generazione, di alta qualità ed elevata efficienza, che saranno messi a disposizione delle associazioni di protezione civile del territorio. La novità, adottata in vista dell'arrivo della stagione fredda, è stata illustrata nei giorni scorsi ai diretti interessati dall'assessore alla protezione civile Davide Del Carlo.



"Il servizio di salatura è molto importante per incrementare la sicurezza stradale, sopratutto nelle zone collinari, quando le temperature sono rigide – spiega l'assessore alla protezione civile Davide Del Carlo -. Per questo abbiamo compiuto questo investimento che serve a potenziare notevolmente l'azione svolta dalle associazioni di protezione civile. La novità è la dimostrazione concreta del forte interesse dell'amministrazione comunale verso la prevenzione ed è la prima di una serie che vogliamo porre in essere. Lavoreremo infatti affinché le attrezzature siano le più avanzate possibili compiendo ulteriori investimenti in tal senso. Accanto a questo rinsalderemo le convenzioni con le associazioni di protezione civile, che ringrazio vivamente per le importanti azioni di presidio del territorio e di intervento in caso di necessità. Ringrazio anche l'ufficio di protezione civile del Comune che svolge un'importante funzione".



Gli spargisale saranno consegnati entro l'inizio di dicembre al Comune, che li darà in comodato d'uso a cinque associazioni del territorio: Gva Vorno, Vab di Sant'Andrea di Compito, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, Misericordia di Capannori e Misericordia Santa Gemma Galgani. Lo spargisale acquistato dal Comune, prodotto da un marchio molto diffuso in nord Europa, è un modello da 170 litri / 204 chili, un tipo particolarmente versatile che può essere applicato a vari tipi di mezzi, come i pick-up di cui sono dotate le associazioni di protezione civile. Ha componenti costruiti per resistere al tempo e studiati per permettere una diffusione uniforme di sale senza andare incontro a problematiche riscontrate da macchinari di vecchia generazione.



La salatura delle strade riduce il rischio ghiaccio quando le temperature sono molto basse in inverno, anche in seguito a pioggia o in occasione di nevicate. Quando si verificano questi fenomeni ai cittadini è comunque raccomandata la massima prudenza nel mettersi alla guida.