Il comune di Capannori istituirà un garante per i diritti delle persone con disabilità

sabato, 16 novembre 2019, 10:56

L'amministrazione Menesini istituirà un garante per i diritti delle persone con disabilità. Sarà una figura che avrà il compito di monitorare e stimolare iniziative e provvedimenti per tutelare i diritti dei disabili, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità dei luoghi pubblici e delle strutture e le tematiche del lavoro, nonché di promuovere azioni per la diffusione della cultura dei diritti e dell'inclusione sociale. È quanto ha annunciato l'assessore alla disabilità, Serena Frediani, nel corso dell'incontro del "Tavolo sulla disabilità" che si è svolto giovedì sera a Capannori. L'intenzione dell'amministrazione Menesini è stata condivisa e accolta positivamente dai presenti: associazioni di volontariato e cittadini.

"Con l'incontro di giovedì scorso abbiamo dato avvio al percorso che porterà all'istituzione di questa importante figura – spiega l'assessore Serena Frediani -. Si tratta di una figura chiave nell'ambito del tema della disabilità, per il quale l'amministrazione Menesini ha creato un'apposita delega, che avrà il compito fondamentale di tutelare i diritti delle persone con disabilità promuovendo l'opportunità di partecipazione alla vita civile e ai vari servizi e. al contempo, di mettere in campo iniziative per diffondere l'inclusione sociale, affinché tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità. Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto finora da questo tavolo che è molto partecipato e 'paritario', mettendo tutti sullo stesso piano, oltre che aperto alla partecipazione di associazioni e cittadini. Ringrazio quindi tutti i partecipanti per il contributo che stanno dando nella creazione di una comunità più inclusiva".

Nel corso dell'incontro del tavolo l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e i progettisti hanno anche illustrato i progetti di riqualificazione del centro di Capannori per raccogliere spunti e suggerimenti per rendere gli spazi e i luoghi interessati dai lavori del tutto accessibili.