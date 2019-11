Piana



Il Karate Shotokan Porcari in trasferta a Fidenza

lunedì, 25 novembre 2019, 09:20

Si sono svolti a Fidenza (PR) i Campionati italiani di Karate CSEN nei giorni 23/11 e 24/11 ai quali era presente anche l' A.s.d. Karate Shotokan Porcari che ha partecipato il giorno 24/11 intraprendendo per i più piccoli le discipline Kata (Combattimento figurato), Percorso e Palloncino, portando in trasferta alcuni dei propri atleti:



- Ivan Barsotti Cat. Bambini classificatosi 6° nel Kata, 5° sia nel Percorso che nel Palloncino di fronte ad una quarantina di atleti;

- Nello Tocchini Cat. Ragazzi classificatosi 8° nel Kata, 6° nel Percorso e 7° nel Palloncino di fronte a venti atleti.



Proseguendo, nel pomeriggio Matteo Cortopassi ha raggiunto il podio con un gradito 3° posto nella categoria Juniores nella disciplina del Kata di fronte a 12 atleti. Gli insegnanti Giovanni Bianchi e Paolo Giusti esprimono soddisfazione per la trasferta, resa possibile anche dal contributo della Banca di Pescia e Cascina. Per chi avesse intenzione di provare vi aspettiamo a Porcari alla Palestra della Scuola Media E. Pea nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 17:30 - 19:00 (ragazzi 4 - 11 anni) / 19:00 - 20:30 (ragazzi e adulti dai 12 anni in poi).