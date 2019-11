Piana



Il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca lancia la borsa di Studio per giovani musicisti in collaborazione con il Maestro Beatrice Venezi

venerdì, 22 novembre 2019, 11:20

Presentato in anteprima dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca nello scorso settembre durante una serata d'eccezione presso il Bagno Alpemare a Forte dei Marmi alla presenza del Maestro Andrea Bocelli e di Beatrice Venezi, questo è il Service di punta dell'annata sotto la presidenza di Paolo Tacchi e consiste in un premio in denaro pari a 5.000 euro da utilizzare per un percorso di approfondimento di studio in ambito musicale.

“Innamorarsi della Musica Classica con Beatrice Venezi” è il titolo (mutuato da quello dell'ultimo libro della giovane e talentuosa direttore d'Orchestra Beatrice Venezi Allegro con fuoco. Innamorarsi della musica classica, UTET 2019) della borsa di studio rivolta a giovani del territorio di competenza del club (Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica).

Presidente di Giuria, e testimonial del Service Beatrice Venezi che ha aderito con entusiasmo alla proposta del Club.

“Avere la collaborazione di Beatrice Venezi è stata una grande opportunità – continua Tacchi - : il suo talento e la sua professionalità la rendono protagonista indiscussa a livello internazionale; la sua entusiasta disponibilità verso il nostro progetto ha ancora una volta dimostrato il suo amore per la musica, l'attenzione alla formazione, allo studio, alla necessità di coltivare i talenti, oltre che il suo forte attaccamento al territorio”.

Il Bando viene ora illustrato sul territorio condividendolo con le Amministrazioni di competenza. Presenti in conferenza stampa alla Fondazione Lazzareschi di Porcari il Sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari; l'assessora alla cultura del Comune di Altopascio Martina Cagliari, l'Assessore del Comune di Montecarlo Ugo Lunardi, il Direttore dell'Istituto Musicale Boccherini. “Chiediamo ai Comuni, ai Sindaci, agli Assessori di riferimento, alle Scuole pubbliche e private, di aiutarci nella diffusione del Bando” afferma Tacchi. “Come spesso la stessa Venezi ha avuto modo di sottolineare, oggi più che mai è importante questa sinergia tra pubblico e privato per cercare di diffondere e sostenere la passione dei nostri giovani talenti che attraverso la nostra iniziativa non solo possono usufruire di una borsa di studio in denaro, ma anche del tutoraggio del Maestro Venezi che si è detta disponibile a supportare con alcuni confronti il vincitore durante il suo percorso di studio”.

Il bando prevede l'invio da parte dei candidati (giovani dai 15 ai 25 anni residenti nei territori di competenza del Club) di due prove registrate relative a due periodi musicali diversi, e la compilazione di una scheda di presentazione contenente, oltre ai dati personali (nome, cognome, residenza, età) la motivazione di spesa dell'assegno in palio.

Il tutto dovrà essere inviato alla sede del Club (c/o Fondazione Lazzareschi - Porcari) in busta chiusa entro il 20 febbraio 2020. I candidati prescelti verranno chiamati per una audizione e la premiazione avverrà entro il maggio 2020.