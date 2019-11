Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari inaugura “L’immaginario svelato” del Centro diurno La Bricola

Altri articoli in Piana

giovedì, 7 novembre 2019, 16:46

Oggi pomeriggio alla chiesa di Segromigno in Piano si sono svolti i funerali di Michele Fanini. Tanta la gente, commozione e tanti appassionati ed ex atleti di ciclismo

giovedì, 7 novembre 2019, 15:41

E' tornato completamente in funzione da oggi (giovedì), con l'attivazione dell'attraversamento pedonale a chiamata (il segnale luminoso era già stato ripristinato) il semaforo di via Chelini a Tassignano che regola l'incrocio con via di Ghello e via Carlo Piaggia

giovedì, 7 novembre 2019, 15:25

L'impianto natatorio è stato dotato di tapis roulant acquatici. Saranno in funzione dal 18 novembre. Attivate anche nuove lampade ad ultravioletti collegate ai filtri della vasca grande che garantiranno livelli di qualità ancora migliori

giovedì, 7 novembre 2019, 12:41

Sabato 9 novembre a partire dalle 9 all'auditorium Cappella Guinigi, nel complesso di San Francesco a Lucca, si svolgerà un incontro pubblico dedicato alla situazione del "Dopo di noi" nella Piana di Lucca

mercoledì, 6 novembre 2019, 18:32

Brillante vittoria della Farmacia Biagi nel big match della quarta giornata di Promozione. I biancorossi di coach Bernabei infatti battono a domicilio una delle grandi favorite per la corsa alla serie D. Ne è venuto fuori un incontro sempre in equilibrio che si è deciso solamente dopo un supplementare

mercoledì, 6 novembre 2019, 18:30

Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che sta fronteggiando le avverse condizioni metereologiche a Lucca e Piana