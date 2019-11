Piana



Il sindaco Fornaciari raccoglie l'appello di Bonfanti: "Via la finale europea da Istanbul"

venerdì, 8 novembre 2019, 11:42

Leonardo Fornaciari è il primo sindaco della Lucchesia a raccogliere l'invito del collega di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla FIGC invitandola a fare pressioni sull'Uefa affinché disponga lo spostamento della finale di Champions League in programma a Istanbul in un'altra città.

"Come ha sottolineato Bonfanti la Turchia è un paese in guerra - afferma Fornaciari - e sarebbe un controsenso farvi disputare la finale europea di calcio. Lo sport è gioia, parla un linguaggio universale di pace e tolleranza fra i popoli. Unisce e non divide. Per questo ho deciso di sottoscrivere l'appello del mio collega Bonfanti, augurandomi che anche le autorità sportive europee dimostrino la stessa sensibilità".