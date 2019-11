Piana



Il single-board computer Raspberry Pi protagonista di un corso divulgativo ad Altopascio

lunedì, 25 novembre 2019, 10:12

Proseguono le lezioni divulgative, a ingresso gratuito e aperte a tutti, organizzate dall'Associazione Radioamatori Italiani sezione Altopascio - Montecarlo. Prossimo appuntamento mercoledì 27 novembre dalle ore 21:00 alle ore 23:00, sempre nella sala dei Granai ad Altopascio, con il single-board computer Raspberry Pi.

La lezione sarà tenuta dal socio Marco Cardelli (IZ5IOW) che spiegherà l'evoluzione tecnologica dei calcolatori con alcuni cenni storici; come nasce Raspberry e perché; come è fatto e quali sono le principali periferiche; l'interfacciamento con il "mondo esterno"; come programmare con Raspberry e le migliori applicazioni ham.

Dall'alluvione del Polesine del 1952 i radioamatori hanno sempre dato il loro contributo per le comunicazioni radio d'emergenza nelle calamità naturali, mettendosi a disposizione delle autorità competenti con propri mezzi e radio.

Al momento i radioamatori hanno anche in tutta Italia una rete capillare di ponti ripetitori, di cui una consistente parte è stata modificata da analogico a digitale, in modo da permettere una interconnessione più sicura.

I radioamatori quindi, oltre a essere ricercatori, sperimentatori, costruttori, possono anche dare un grosso contributo fattivo alla sicurezza pubblica.

I corsi sono organizzati dalla sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) sezione di Altopascio - Montecarlo con sede in piazza Ospitalieri, 1 nel centro storico di Altopascio aperta tutti i giovedì dalle ore 21:00 alle 23:00.

Per maggiori informazioni: www.arialtopasciomontecarlo.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/arialtopasciomontecarlo/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/471816210353929/

Per ulteriori informazioni: info@arialtopasciomontecarlo.it

Marco Cardelli: nato a Firenze il 3 Aprile del 1990 è radioamatore dal 2006 con il nominativo IZ5IOW. E' appassionato di DX ed autocostruzione e particolarmente interessato alla sperimentazione di nuove tecnologie di comunicazione. All'attivo ha diverse pubblicazioni divulgative su riviste tecniche specializzate e due libri (Raspberry Pi. Il PC per fare ed imparare - RTL-SDR. Tecnica applicazioni ed esperimenti).