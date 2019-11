Piana : altopascio



"In(quiete) - varia umanità a confronto" di Paolo Bargelli in esposizione a "La Magione del Tau"

mercoledì, 27 novembre 2019, 09:59

Saranno in esposizione da domenica 1 dicembre a sabato 4 gennaio 2020 a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio le opere che compongono la mostra "In(quiete) - varia umanità a confronto" di Paolo Bargelli.

Inquiete sono le figure e i volti che occhieggiano dalle tele dei lavori di Paolo Bargelli. Inquietanti le loro espressioni, le pose, i ghigni, gli urli e le grida mute che, nell'immaginario dell'osservatore, insorgono forti e prorompenti; inquieti sono anche i colori utilizzati, i tratti e i contorni che li definiscono. Contorni insoliti e improbabili di profili deformati dalla rabbia, dalla prepotenza, dall'ira e dalla aggressività che ormai travolge il mondo; un parterre di varia umanità che irrompe nella quotidianità dell'uomo comune e tranquillo alterandone la serenità e la pace interiore.

Attraverso queste estreme rappresentazioni Bargelli riesce ad essere in pace, "in quiete" con se stesso e con quello strano essere umano che spesso trascende al ruolo di bestia manifestando il suo lato più oscuro e animalesco.

Questo è quanto vuole comunicare e raccontare l'artista, ed è proprio in questo estremo rappresentare che lui cerca, anche per chi osserva le sue opere, quella interiore serenità spesso persa e altre volte dimenticata.

La visione della sua "umanità" non deve essere intesa come eccezione negativa, ma quale monito e insegnamento, affinché la quiete pervada e rassicuri il visitatore; ed è con spirito positivo e costruttivo che deve essere osservata e visitata questa mostra dove è facile riconoscere quel mondo che giornalmente avvolge e spesso condiziona le azioni.

"Le sue opere non sono facili da comprendere e la violenta distorsione dei suoi volti, il terrore atavico e incontrollato che sprigionano, e che da loro si propaga, lascia ad un primo esame intimoriti e sconcertati.

Poi improvvisamente una luce un barlume si fa strada, si apre uno spiraglio ed il messaggio appare chiaro definito ed inizia uno splendido dialogo.

I volti di Paolo, ci parlano dei loro tormenti, delle necessità mai espresse e mai assolte, delle paure nascoste e dei segreti mai svelati, della rabbia soffocata.

Tutto quello che spesso non riusciamo ad esprimere ci viene suggerito da queste opere apparentemente infantili, ma ad un attenta osservazione tracciate con segno maturo e deciso.

Il colore fondamentale veicolo, contribuisce pienamente al completamento del messaggio. Il dialogo si fa intenso e complesso, ogni opera si esprime individualmente e ciascuno di noi si riconosce nell'urlo inespresso e spesso represso dall'altrui volontà.

L'artista ci parla attraverso le sue opere e tenta di indicarci la strada, come un novello Virgilio, ma non la impone. Semplicemente ci indica una direzione. A noi decidere se seguire le sue indicazioni. Non per raggiungere la salvezza, non per ottenere assurde e inesistenti assoluzioni, ma per arrivare alla grande immensa distesa delle domande senza risposta.

Domande inevase da una umanità assopita e apatica che per paura di verità, rinuncia e vegeta e vive nell'ombra di false certezze.

Non possiamo essere sicuri del percorso di questo giovane artista, dove possa condurci veramente, ma possiamo provare a percorrere al suo fianco un tratto di strada e se poi, il fato dovesse dividerci, potremo sempre dire di averlo conosciuto. Chissà!" (Estratto da una nota critica di Andrea Lazzerini).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all'una.

Paolo Bargelli nasce a Livorno nel 1978. Da anni vive e lavora a Tirrenia in provincia di Pisa. Già da piccolo manifesta una particolare predisposizione per il disegno e la rappresentazione grafica in ogni sua eccezione, al punto che i genitori stimolano la sua passione facendogli disegnare, oltre le rappresentazioni fantasiose dell'età, i modellini di auto collezionati dal padre. Alla scuola media, grazie anche al contributo di ottimi e sensibili insegnanti, sviluppa e matura la sua passione artistica; in seguito sceglie di frequentare l'istituto d'arte di Pisa, dove si fa notare per il suo tratto grafico deciso, maturo e fortemente espressivo nonostante la giovane età. Scelte non proprio in linea con la sua primaria passione lo allontanano temporaneamente dalla pittura, che resta latente e non praticata per qualche anno. Completato il ciclo di studi all'istituto d'arte, ritorna in modo prepotente ed autonomo alla pittura e in modo particolare alla grafica, sua grande e primaria passione. Da quel momento in poi non ha mai smesso di disegnare e dipingere e in modo esponenziale ha dato vita a quel grande circo di personaggi e figure allegoriche e grottesche che popolano il suo universo pittorico.

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.