Installata una telecamera ad alta tecnologia al semaforo posto all'incrocio fra via delle Ville e via Lombarda

martedì, 26 novembre 2019, 12:35

Installata una telecamera ad alta tecnologia al semaforo posto all'incrocio fra via delle Ville e via Lombarda a Lammari in località 'Osteria' che nei mesi scorsi è già stato interessato da alcune migliorie. Un sistema di controllo completamente digitale in grado di rilevare 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che attraversano con il rosso. Il semaforo 'intelligente' che entrerà in funzione il prossimo 2 dicembre è anche capace di inquadrare l'intera intersezione con rilevazioni a colori sia di giorno che di notte e consentirà alla polizia municipale di sanzionare gli automobilisti indisciplinati rendendo quindi più sicuro questo crocevia particolarmente transitato. L'iniziativa rientra nel progetto "Strade sicure" promosso dall'amministrazione Menesini. Questa mattina (martedì) l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo insieme al consigliere comunale Guido Angelini ha tenuto una conferenza stampa 'in loco' in occasione dell'installazione del nuovo dispositivo di sicurezza.

"Con l'installazione di questo dispositivo rendiamo ancora più sicuro l'incrocio in località Osteria a Lammari – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Questa intersezione stradale infatti, si trova nei pressi di edifici che limitano la visibilità nell'area e alcuni automobilisti che non rispettano il codice della strada lo attraversano quando il rosso è già entrato in funzione, creando così situazioni di pericolo, sia durante il giorno che di notte. Un sistema di rilevamento delle infrazioni di ultima generazione che si aggiunge agli interventi già realizzati nei mesi scorsi allo stesso impianto semaforico per migliorare l'attraversamento dei pedoni e la visibilità delle lampade semaforiche. Stiamo concretamente proseguendo nell'opera di rendere le strade di Capannori più sicure per tutti: automobilisti, ciclisti e pedoni".

"La messa in sicurezza dell'incrocio dell'Osteria era una priorità e un impegno preso coi cittadini – afferma il consigliere comunale Guido Angelini- Con questa telecamera dimostriamo la concretezza dell'amministrazione comunale".

Il semaforo dell'Osteria è stato migliorato nella scorsa primavera con una nuova centralina, di ultima generazione, che permette una migliore gestione dell'impianto. I lavori hanno inoltre visto la sostituzione delle lampade semaforiche di vecchio tipo con quelle di nuove generazione, a led, che garantiscono una migliore visibilità dei colori, anche durante le ore più luminose della giornata. Inoltre è stata posizionata un'ulteriore lampada semaforica in via delle Ville per chi proviene da Lucca. L'intervento è stato completato dagli attraversamenti pedonali a chiamata: uno in via Lombarda fra il bar e gli studi medici, il secondo in via delle Ville fra il bar e la macelleria.

Sul territorio è già attivo un semaforo intelligente in viale Europa a Marlia che ha dato risultati positivi se si pensa che dall'inizio dell'anno ha rilevato 470 infrazioni.