Jacopo Volpicelli: medaglia di bronzo al giovane campione altopascese di Brazilian Jiu Jitsu

martedì, 26 novembre 2019, 15:13

Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza della frana di via del Giardinetto a Marlia che hanno previsto anche l'installazione di un guard rail

martedì, 26 novembre 2019, 14:21

Al Museo Archeologico ed Etnografico “Athena” in via Carlo Piaggia a Capannori, dall’8 al 23 dicembre, espone le sue opere la pittrice Laura Venturi. La personale dal titolo: “Giochi di equilibrio” è curata dallo scrittore, critico e storico d’arte Ilario Luperini e realizzata dal Gruppo Culturale e Ricreativo “ La...

martedì, 26 novembre 2019, 14:00

Le celebrazioni per i 100 anni dall'arrivo dei Padri Cavanis a Porcari culmineranno nel fine settimana dell'Immacolata. Il calendario è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa

martedì, 26 novembre 2019, 12:35

Un sistema di controllo completamente digitale in grado di rilevare 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che attraversano con il rosso. Il semaforo 'intelligente' che entrerà in funzione il 2 dicembre

martedì, 26 novembre 2019, 12:35

Il sindaco Menesini va dai lavoratori della cartiera Pieretti. Per Menesini l'azienda non deve avere l'alibi di dire 'Non pago perché non posso'

lunedì, 25 novembre 2019, 22:52

Nonostante l'allerta maltempo oltre 300 persone hanno partecipato ai diversi eventi previsti dalla tre giorni di Capannori