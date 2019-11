La Farmacia Biagi fa suo il derby contro gli SkyWalkers

Altri articoli in Piana

sabato, 23 novembre 2019, 13:40

Scuole, strade, edifici pubblici, reti dei servizi, parchi e giardini, cimiteri e impianti sportivi. Sono questi i principali settori in cui l'amministrazione Menesini nei prossimi tre anni realizzerà opere pubbliche

venerdì, 22 novembre 2019, 16:47

Lo smottamento è avvenuto solo una manciata di giorni fa, a causa delle prolungate piogge. E subito, su mandato della Regione, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è intervenuto, avviando un intervento di somma urgenza, per ripristinare una situazione di sicurezza

venerdì, 22 novembre 2019, 16:04

Da lunedì 25 novembre chi farà la spesa nei forni e negli alimentari di Capannori riceverà una busta speciale che riporta lo slogan "Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano" tradotta in cinque lingue

venerdì, 22 novembre 2019, 14:05

Con il nuovo progetto sarà possibile ridurre la percentuale di rifiuto indifferenziato. In alcuni Comuni, si stima che la riduzione potrà raggiungere punte del 33%

venerdì, 22 novembre 2019, 11:20

Presentato in anteprima dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca nello scorso settembre durante una serata d'eccezione presso il Bagno Alpemare a Forte dei Marmi alla presenza del Maestro Andrea Bocelli e di Beatrice Venezi, questo è il Service di punta dell'annata sotto la presidenza di Paolo Tacchi

giovedì, 21 novembre 2019, 15:45

Dal 2 dicembre al 15 gennaio sarà pubblicato il bando per accedere al contributo a fondo perduto. Richiesto un Isee fino a 45 mila euro. Il sindaco Menesini: "Una misura per la sicurezza, pensata per tutte quelle persone che vorrebbero mettere un allarme ma oggi sono obbligate a rinunciarci"