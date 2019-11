Piana



La nuova piazza Aldo Moro ospiterà per la prima volta un mercatino natalizio

lunedì, 25 novembre 2019, 15:32

La nuova piazza Aldo Moro di Capannori ospiterà per la prima volta un mercatino natalizio con stand, musica, Babbo Natale e un albero illuminato. Sabato 30 novembre dalle 14 alle 20 e domenica 1° dicembre dalle 9 alle 20 è infatti in programma "Mercatino di Natale in piazza" promosso dall'amministrazione Menesini e curato dal Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" di Segromigno in Monte e dal Centro Commerciale Naturale di Capannori. La manifestazione apre il calendario unico degli eventi definito dal tavolo permanente di confronto fra Centri commerciali naturali e associazioni di categoria sotto la regia del Comune. Un calendario, questo, che include anche iniziative che si terranno a Marlia, Segromigno in Monte e nel centro di Capannori. L'amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 6.000 euro destinato ai Centri Commerciali Naturali per sostenere questi importanti eventi che durante il periodo natalizio animeranno le frazioni di Capannori.

"I centri commerciali naturali del nostro territorio svolgono un importante ruolo nell' abbellire ed animare le nostre frazioni in particolare durante il periodo delle festività natalizie – spiega l'assessore al commercio Serena Frediani – . Per questo abbiamo voluto stanziare un contributo per sostenere l'attività di queste realtà che soprattutto in occasione delle festività, offrono iniziative culturali e di intrattenimento finalizzate ad attrarre nuovi visitatori e quindi a favorire il commercio di vicinato e valorizzare, al contempo, anche le nostre frazioni e le loro bellezze. Inoltre per meglio coordinare le varie insieme ai CCN e alle associazioni di categoria abbiamo stilato un calendario unico degli eventi".

Questo è il calendario, ad oggi, degli eventi.

A Capannori sabato 30 novembre dalle 14 alle 20 e domenica 1° dicembre dalle 9 alle 20 è in programma 'Il Mercatino di Natale in Piazza' che si terrà in piazza Aldo Moro con la presenza di stand di artigianato artistico, di chicchi e dolciumi e delle associazioni di volontariato del territorio. Sabato alle ore 17.00 è in programma l'accensione dell'albero di Natale. Nel pomeriggio di sabato e domenica a partire dalle ore 15.00 i bambini potranno incontrare Babbo Natale per consegnarli le loro letterine. Inoltre domenica alle ore 15.00 ci sarà musica con il Coro Gospel 'Freedom Singer'. A Capannori centro a cura di Confcommercio in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Capannori domenica 15 dicembre dalle ore 8 alle ore 19 si terrà la 'Fiera di Natale'. Nell'occasione il CCN Capannori organizza una 'Camminata ludico-motoria' di 4 chilometri promossa in collaborazione con 50&Più Università che attraverserà le vie del centro. Il ritrovo per i partecipanti, che sono invitati a vestirsi a tema, è alle ore 9.00 alla nuova sede della Misericordia (di fronte alla chiesa). Il centro del capoluogo sarà illuminato con luci natalizie a partire da domenica 8 dicembre.

A Segromigno in Monte domenica 1° dicembre saranno accese le luci di natale nelle vie del centro. Da domenica 8 dicembre a martedì 7 gennaio al parco 'Pandora' sarà possibile visitare un presepe realizzato da un artigiano locale. Nella giornata di domenica 8 dicembre in programma l'accensione delle luci di Natale al Parco. Sempre al parco di Segromigno in Monte venerdì 20 dicembre alle ore 20.00 si terrà l'iniziativa 'Pandoro a Pandora' per uno scambio di auguri della comunità. In programma il concerto del Coro di S.Pietro a Marcigliano. Queste iniziative sono a cura del Centro Commerciale Naturale 'Indiana e Dintorni' di Segromigno in Monte.

A Marlia i negozi del Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe di Marlia", aderenti all'iniziativa a partire da domenica 8 dicembre esporranno nelle loro vetrine alberi di Natale in legno realizzati dall'Anffas dando un contributo per abbellire le vie del paese con attenzione al sociale.