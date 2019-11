Piana



La Pallavolo Nottolini è stata scelta dalla Federazione per il progetto "L'Italia siete voi"

venerdì, 8 novembre 2019, 16:01

La Pallavolo Nottolini è stata scelta dalla Federazione Italiana Pallavolo per il progetto "L'Italia siete Voi", dove sono state scelte solo 118 società in tutta Italia, di cui 7 in Toscana: 5 società del Comitato di Firenze, 1 del Comitato Etruria, 0 nel Comitato Basso Tirreno e l'unica nel Comitato Appennino Toscano che racchiude le province di Lucca, Pistoia, Massa e Carrara. Per avere un riscontro dell’importanza di essere tra le 118 associazioni pallavolistiche italiane, basti pensare che soltanto il Comitato Appennino Toscano, fra i più piccoli, ha 58 società di pallavolo, perciò si può valutare quante ne esistono in tutta Italia. A far visita alla Nottolini sarà coach Luca Pieragnoli (assistente allenatore della Nazionale Italiana Seniores e vice allenatore della Nazionale femminile B) e i delegati della Fipav, il prossimo 14 novembre e questo evento che si terrà al PalaPiaggia di Capannori, sarà aperto a tutti gli appassionati che vogliono conoscerlo.

“È con grande soddisfazione e motivo di orgoglio – spiega il presidente della Nottolini Paolo Gradi - rendere partecipe il popolo bianconero che la Pallavolo Nottolini Capannori è stata selezionata dalla Federazione Italiana Pallavolo per partecipare attivamente al progetto “L'Italia siete Voi”, con un duplice scopo: quello di creare un "filo conduttore" tra le varie realtà pallavolistiche disseminate sul territorio e la massima espressione della pallavolo a livello nazionale; inoltre, avvicinare le squadre e i tecnici di livello nazionale a società come la Pallavolo Nottolini, che nel proprio territorio svolgono un'attività quantitativa e qualitativa determinante con le proprie formazioni giovanili femminili, frutto del lavoro costante e capillare svolto con passione dalla nostra società. Questa selezione permette alla nostra società di avere un contatto stretto e diretto con l'entourage tecnico Nazionale che si traduce con incontri di condivisione, svolti all'interno della nostra struttura, per promuovere e qualificare l'attività attraverso lo svolgimento di sedute di allenamento rivolte alle categorie Under 14 e 16 ed incontri con i tecnici federali nazionali. Ci preme sottolineare che sono state individuate soltanto 118 società che potranno ricevere la visita dei Tecnici Federali e la Pallavolo Nottolini ha il privilegio di essere tra queste, una delle 7 società toscane selezionate ad avere questo riconoscimento e l'unica società nel Comitato Appennino Toscano. I criteri di scelta si sono basati, oltre che sul lavoro continuativo e

qualitativamente significativo svolto, sul numero di atlete tesserate nella scorsa stagione agonistica e sui punteggi acquisiti per l'assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-2021”.

Per quanto riguarda l’incontro del 14 novembre la Pallavolo Nottolini pur seguendo i format programmatici previsti dal progetto, ha pianificato l'intervento secondo questo programma: ore 16:30/18:30 allenamento del gruppo squadra con under 16; ore 18:30/19:15: lavoro tecnico-analitico specialistico della durata di 45 minuti, rivolto ai ruoli dei palleggiatori e centrali; ore 19:15/20: lavoro tecnico-analitico specialistico della durata di 45 minuti, rivolto ai ruoli palleggiatori e posti 4; ore 20/21:30: tavola rotonda di condivisione condotta dal Tecnico Federale Nazionale prof. Luca Pieragnoli con incontro di formazione tecnica dedicato a tutti gli allenatori che vorranno approfittare dell'iniziativa.

La società capannorese sensibilizzando tutti gli addetti al settore, offre l'opportunità di partecipazione, invitando i tecnici e le atlete provenienti da altre società a partecipare al programma sopra menzionato, in forma totalmente gratuita.

Gli interessati potranno contattare tramite email all'indirizzo: pallavolo@nottolini.it, oppure: areatecnica@nottolini.it.