La stazione di Altopascio in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale: previsti interventi di valorizzazione

giovedì, 14 novembre 2019, 16:41

La stazione di Altopascio sarà affidata in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale. Confermata, inoltre, la presenza del bar, attualmente attivo e presidio e servizio quotidiano per i pendolari.

La novità, che attende il via libera definitivo della direzione di Rfi, diventerà operativa con il rinnovo del contratto tra Comune di Altopascio e Ferrovie: non più, quindi, contratto di locazione (in essere dal 2001), ma comodato d'uso gratuito.

"Un cambiamento che ci consentirà di intervenire più direttamente sulla gestione, la manutenzione e il decoro della stazione, a partire dalla sala d'attesa e dalle pertinenze esterne, come ci è stato richiesto e segnalato in alcune occasioni dai cittadini - spiegano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -. Sempre poi nell'ottica di una maggiore valorizzazione dell'area della stazione, oltre che di una crescente percezione di sicurezza da parte dei pendolari e dei cittadini in generale, abbiamo intensificato i controlli e i pattugliamenti con la Polizia Municipale, tanto che c'è continuativamente un presidio di forze dell'ordine nella zona".

Con il rinnovo del contratto, Rfi procederà anche all'acquisto di nuovi arredi e nuove sedute per la sala d'attesa, così da rendere più confortevole l'ambiente della stazione. Da diversi mesi, inoltre, le persone che partecipano al progetto comunale del baratto sociale dedicano almeno un intervento al giorno all'area della stazione, per togliere i rifiuti e curare in generale gli spazi interni ed esterni, ad esclusione dello sfalcio dell'erba tra i binari, operazione che è di stretta competenza di Ferrovie.