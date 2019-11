Lavori urgenti alla scuola di Spianate per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua

Altri articoli in Piana

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:39

La mostra "Viaggio nel tempo", in corso di svolgimento a Porcari nelle aule didattiche-archeologiche in via Roma 121, propone un appuntamento speciale per venerdì 15 novembre alle 17: un laboratorio didattico dedicato ai bambini da 6 anni in su dal titolo "La tecnica dello stampo nell'arte romana: le terracotte architettoniche...

martedì, 12 novembre 2019, 15:23

Non si fermano all'alt della polizia municipale di Altopascio e si danno alla fuga. È successo in via della Cerbaie, nei pressi del casello autostradale, nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando due uomini, su di una Volkswagen, si sono lanciate in una folle fuga, inseguiti dalla pattuglia della municipale

martedì, 12 novembre 2019, 14:52

Pronta la proposta di progetto della nuova area a verde che sorgerà a Petrognano in un'area pubblica in disuso e un terreno di proprietà della Curia concesso in comodato d'uso gratuito al comune per 10 anni

martedì, 12 novembre 2019, 14:48

Questa mattina in piazza Caduti di Nassiriya a Lammari, nel corso di una cerimonia promossa dall'amministrazione comunale, il vice sindaco Matteo Francesconi ha commemorato le vittime dell'attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui...

martedì, 12 novembre 2019, 13:34

"La Forze delle Idee - la Vita raccontata da scrittori illustri e talenti emergenti', promossa dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale del comune di Porcari, curata da Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli dell'associazione culturale Venti d'Arte, è la rassegna letteraria iniziata lo scorso anno e oggi alla sua seconda...

martedì, 12 novembre 2019, 12:59

Dopo il doppio successo della Festa del Pane e di Halloween, continuano le occasioni di promozione della cultura e di valorizzazione del territorio