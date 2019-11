Piana



L'ultimo saluto a Michele Fanini

giovedì, 7 novembre 2019, 16:46

E' stata una cerimonia toccante quella svoltasi oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 alla chiesa di Segromigno in Piano dove si sono svolti i funerali di Michele Fanini, imprenditore e grande appassionato di ciclismo, fratello di Brunello, Ivano e Pietro Fanini, tutta una famiglia storica per lo sport lucchese che è stata colpita da questa improvvisa tragedia maturata quando nessuno se lo aspettava. Michele Fanini, infatti, 74 anni, si era recato alcuni giorni fa all'ospedale San Luca per un presunto blocco renale. Purtroppo i medici non sono riusciti ad evitare il peggio.

In chiesa tanti amici e conoscenti della famiglia Fanini, tra cui molti ex ciclisti che hanno voluto, così, manifestare l'amicizia e il profondo legame verso Michele.

Condoglianze alla famiglia Fanini dalla redazione della Gazzetta di Lucca e, in particolare, dal suo direttore.