Piana



Menesini: "Chiedo al tribunale di fare tutte le azioni perché siano riconosciuti i diritti dei lavoratori"

martedì, 26 novembre 2019, 12:35

Solidarietà da parte del sindaco Luca Menesini ai lavoratori della cartiera Pieretti di Marlia, che rischiano di stare a casa in attesa della cassa integrazione senza percepire nel frattempo nessun compenso, visto il blocco del pagamento delle ferie e dei permessi maturati precedentemente alla procedura fallimentare.

Il primo cittadino di Capannori è andato di persona stamani (martedì 26) al presidio dei lavoratori davanti l'azienda, per far sentire la vicinanza e provare a sensibilizzare le autorità competenti perché autorizzino il pagamento dei diritti maturati da circa 21 lavoratori, altrimenti obbligati a vivere per mesi senza nessuna entrata.

"Chiedo al Tribunale e al commissario di fare tutto il possibile perché vengano riconosciuti i diritti dei lavoratori – dice il sindaco Menesini –. Queste persone già vivono una situazione difficile: negare loro la possibilità di percepire un'entrata, peraltro maturata durante i mesi di lavoro, creerebbe un disagio ulteriore, che auspico sia evitato. Togliamo all'azienda l'alibi di poter dire 'non ti pago perché non posso'. Non ritengo sia giusto che siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto, visto che sono sempre stati gli operai la colonna portante dell'azienda, le cui vicende non sono certo state causate da loro. E' importante che i diritti dei lavoratori siano affermati, soprattutto di fronte a una situazione così delicata e complessa, che stiamo seguendo da mesi e che continueremo a seguire nel suo sviluppo, insieme ai sindacati".