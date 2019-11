Piana



Nel 2020 a Capannori tariffe invariate per i servizi a domanda individuale

mercoledì, 6 novembre 2019, 15:13

Anche per il 2020 a Capannori restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ovvero asilo nido, mensa e trasporto scolastico. Per il sesto anno consecutivo l'amministrazione Menesini sceglie di tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali per non gravare sulle tasche dei cittadini. Per consentire questo continuerà a farsi carico dei relativi oneri coprendo anche per il prossimo anno circa il 50% dei costi complessivi di questi servizi. In questo modo i cittadini capannoresi potranno continuare ad usufruire dei servizi di asilo nido, refezione scolastica e trasporto casa-scuola e scuola-casa a costi attuali invariati.

Il costo massimo, per chi non rientra nelle varie agevolazioni, di un buono pasto per la mensa scolastica resta quindi fermo a 4 euro, mentre il costo per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie rimane di 13 euro mensili (solo andata o solo ritorno) e di 26 euro per andata e ritorno.

"Quella che abbiamo fatto è una scelta importante, che va nell'ottica di dare sostegno a tutta la comunità di Capannori – dichiara l'assessore al bilancio, Ilaria Carmassi-. Lasciare invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale significa far sì che le famiglie anche per il prossimo anno non debbano sostenere spese maggiori per servizi essenziali come l'asilo nido, la mensa e il trasporto scolastico. Per consentire questo l'amministrazione comunale continuerà a coprire circa la metà dei costi complessivi di questi servizi per garantire concretamente il diritto allo studio. Mi preme evidenziare che le tariffe dei nostri servizi sono tra le più basse della Toscana e questo è un dato concreto che indica la forte attenzione che poniamo nel garantire servizi di qualità a costi contenuti e accessibili a tutti. Oltre a mantenere invariate le tariffe proseguiremo ad investire per assicurare agevolazioni tariffarie, in base all'Isee, alle fasce più deboli della popolazione, ovvero famiglie a basso reddito e famiglie numerose".

Grazie alle agevolazioni tariffarie ogni anno numerose famiglie possono usufruire di sconti o esenzioni sia per il servizio mensa che per il servizio del trasporto scolastico in base all'Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Per l'anno scolastico in corso hanno usufruito delle agevolazioni tariffarie per il servizio mensa e il servizio di trasporto scolastico 450 famiglie per un totale di 916 bambini.