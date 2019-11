Piana



No alla violenza sulle donne: inaugurata a Parezzana una panchina rossa

lunedì, 25 novembre 2019, 11:20

"No alla violenza sulle donne, sì al rispetto della dignità umana". È questo il messaggio che campeggia sulla panchina rossa che sabato scorso (23 novembre) è stata inaugurata a Parezzana nel giardino vicino alla chiesa. Un messaggio forte che l'associazione "Il Faro", che unisce cittadini di Parezzana, Carraia e Toringo, ha voluto diffondere in un luogo simbolo del paese in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Erano presenti all'iniziativa l'assessore ai diritti del Comune di Capannori, Serena Frediani, la presidente dell'associazione "Il Faro", Silvia Baldocchi, cittadini e rappresentanti de "Lillero – Il vero mercato del baratto" che sorge poco distante.

"Per contrastare la violenza sulle donne e i femminicidi, che spesso si consumano tra le mura di casa, è necessario un radicale cambiamento culturale – commenta l'assessore ai diritti, Serena Frediani -. E' anche grazie a opere di sensibilizzazione, come quella messa in atto dall'associazione 'Il Faro', che si riesce a tendere al raggiungimento di questo obiettivo. Ringrazio quindi l'associazione per il forte impegno sociale e per la diffusione di un importante messaggio rivolto alla comunità".

La panchina rossa è frutto del recupero di una seduta che era stata fatta costruire del vecchio parroco di Parezzana, don Picchi. Il sacerdote era solito intrattenersi con i paesani discutendo con loro di tematiche di vario interesse. Di recente, grazie all'apertura di "Lillero – Il vero mercato del baratto" la panchina è divenuta sempre più frequentata, ma presentava segni di usura. Di qui la volontà dell'associazione "Il Faro" di restaurarla, diffondendo così un messaggio nel segno di ricordo delle vittime della violenza sulle donne e nel segno del dialogo fra persone.