'Nonni' volontari svolgono attività di vigilanza all'entrata e all'uscita delle scuole

Altri articoli in Piana

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:55

Solidarietà e lotta contro la violenza sulle donne alla base dell’iniziativa, voluta dal gruppo porcarese “Donne in Movimento”, che questa domenica porterà al centro commerciale La Torretta di Porcari, un mercato solidale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “La Luna. Centro antiviolenza”

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:46

Ascit in fascia di eccellenza per il recupero del vetro, ottiene il 100% del corrispettivo dal consorzio Coreve. E’ questo il risultato, frutto delle analisi condotte sul materiale vetroso raccolto nei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica, che ha consentito ad Ascit di classificarsi nella fascia...

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:14

Tutto pronto per la finalissima 2019 di Mi fai sganascia', il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca in collaborazione con NoiTv. La gara per decretare il vincitore di questa sesta edizione è in programma venerdì 22 novembre alle 21:15 ad Artè a Capannori

martedì, 19 novembre 2019, 19:01

La voglia di partecipazione è grande e viaggia trasversale rispetto alla politica. Questo è quel che emerge dai primi due incontri nell'ambito di PorcariLab, il progetto di bilancio partecipativo partito nelle scorse settimane su precisa volontà dell'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari

martedì, 19 novembre 2019, 17:59

Sulle presunte mancanze del Comune di Altopascio rispetto al sistema di Protezione Civile e all'attivazione dei soccorsi rispetto all'allerta meteo dei giorni scorsi, l'amministrazione comunale precisa una serie di aspetti

martedì, 19 novembre 2019, 15:13

Cambio della guardia nella panchina degli Allievi B del Tau Calcio Altopascio. Sarà Simone Giuli a prendere il posto di mister Francesco Bozzi, occupandosi così, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, di tutta la categoria Allievi, anni 2004 e 2003: Allievi Elite e B