Nuovo agente per la polizia municipale di Porcari

sabato, 16 novembre 2019, 12:32

Questa notte i carabinieri di Lucca hanno tratto in arresto per tentato furto in un'abitazione un cittadino tunisino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora

sabato, 16 novembre 2019, 10:56

Sarà una figura che avrà il compito di monitorare e stimolare iniziative e provvedimenti per tutelare i diritti dei disabili, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità dei luoghi pubblici e delle strutture e le tematiche del lavoro, nonché di promuovere azioni per la diffusione della cultura dei diritti e dell'inclusione...

sabato, 16 novembre 2019, 10:09

Dopo le festività natalizie il comune promuoverà assemblee con i commercianti di Viale Europa per condividere come fronteggiare i mesi di lavoro sull'arteria

sabato, 16 novembre 2019, 08:35

Una serie di furti, tutti con lo stesso "modus operandi", sono stati registrati nei giorni scorsi nei parcheggi e lungo le strade nei pressi delle scuole elementari e materne nel comune di Capannori, e precisamente nelle zone di Segromigno e San Colombano

venerdì, 15 novembre 2019, 15:45

«Il San Marco Avenza, forse, è la squadra più temibile di tutto il campionato. La squadra che gioca il più bel calcio della categoria»: esordisce così Pietro Cristiani, mister della prima squadra del Tau Calcio Altopascio, che incontrerà domenica 17 novembre il "Leone" di Carrara

venerdì, 15 novembre 2019, 13:04

Prosegue l'estensione delle reti dei servizi fondamentali nel territorio comunale. L'amministrazione Menesini ha infatti dato il via libera alla realizzazione della condotta idrica in via Romana a Capannori nel tratto dove è stata realizzata la pista ciclabile della via Francigena.