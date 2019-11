Piana



Paolo Rossi apre la nuova stagione artistica di Artè

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:42

Sarà Paolo Rossi con lo spettacolo di improvvisazione 'La Jannacceide' ad aprire mercoledì 4 dicembre alle ore 21,15 la nuova stagione artistica 2019-2020 del cinema teatro Artè di Capannori. La stagione promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi "Battista Ceragioli Management" propone un cartellone con artisti di spicco, tra cui oltre a Paolo Rossi, Paolo Hendel, Ugo Dighero, Bobo Rondelli. Ad illustrarlo con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale sono stati stamani (mercoledì) l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti e Battista Ceragioli della '"Battista Ceragioli Management" .

Il programma della nuova stagione che si svolgerà fino al prossimo maggio si suddivide in varie sezioni; 'Prosa e musica', 'Teatro amatoriale, 'Musica d'autore, "Rassegna bambini".

"La nuova stagione artistica di Artè offre una proposta culturale di qualità e particolarmente ampia – spiega l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Accanto ad artisti di fama nazionale, sia per quanto riguarda la prosa che la musica, il cartellone propone anche spettacoli di teatro amatoriale per valorizzare le eccellenze artistiche locali, un omaggio alla musica d'autore e, per la prima volta, una rassegna dedicata ai bambini. Ci sarà poi una grande sorpresa declinata al femminile che sveleremo prossimamente. Con questa nuova stagione, che si colloca accanto alla programmazione cinematografica, Artè continua ad offrire una proposta culturale particolarmente ricca, affermandosi sempre più come polo dell'intrattenimento non solo per Capannori, ma anche per tutta la Piana".

Lo spettacolo di apertura della stagione artistica ,'La Jannacceide' di e con Paolo Rossi in programma il 4 dicembre, non è una commemorazione, non un triste e malinconico ricordo di Enzo Jannacci, ma un poema comico epico, quasi una stand-up comedy.

Il programma completo della stagione:

Prosa e musica: mercoledì 4 dicembre Paolo Rossi 'La Jannacceide' spettacolo di improvvisazione nell'ambito della rassegna 'Tempi di Reazione' a cura di SPAM! (ingresso 10 euro, ridotto 7 euro); mercoledì 11 dicembre Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle 'Toscanacci' (ingresso 15 euro, ridotto 13 euro); mercoledì 22 gennaio Ugo Dighero voce narrante, Christian Lavernier chitarra solista in 'Platero y yo' di Juan Ramòn Jimenez, musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco (ingresso 15 euro, ridotto 13 euro); venerdì 31 gennaio' La MISA CRIOLLA' (Messa creola cantata) di Ariel Ramirez (Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro); giovedì 20 febbraio, 'Liberaltango' equivoci e passioni, Gruppo Teatro Chièdiscena (ingresso 10 euro, ridotto 8 euro); giovedì 12 marzo Bobo Rondelli "Per amor del cielo', Bobo Rondelli, voce e chitarra, Claudio Landucci, pianoforte, Stefano Nardi, violino ( ingresso 15 euro, ridotto 13 euro); marzo 'La cattiva strada' canzoni e monologhi teatrali ispirati alla musica e alla poesia di Fabrizio De Andrè (ingresso libero); giovedì 14 maggio Compagnia Mimesis 'Ragion di Stato' di Rossana Magrini con Lorenzo Bartolini e Stefano Tognarelli (ingresso 10 euro, ridotto 8 euro). Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15.

(Biglietto ridotto per over 65, ragazzi dai 15 ai 26 anni. Gratuito per ragazzi fino a 14 anni. Vendita online su www.vivaticket.it).

Teatro amatoriale (in collaborazione con la FITA- (Federazione Italiana Teatro Amatori) Provinciale di Lucca) di Lucca:

Venerdì 28 febbraio Compagnia Experia 'Questa è la guerra' commedia in tre atti di Andrea Ade Vicibelli, regia di Tiziano Rovai; venerdì 27 marzo Compagnia 'La Combriccola' 'Mamma mia, questa tennologia' commedia in leggero vernacolo lucchese scritta e diretta da Marco Nicolosi; venerdì 17 aprile Compagnia Teatrale 'Aldo Toschi' 'Ti farò chiamare zia' commedia in due atti di Giampiero Della Nina, regia di Paolo Bartalesi; venerdì 22 maggio Compagnia 'Le Formiche' 'Incontro al sole' liberamente ispirato al romanzo 'L'ultimo giorno di sole' di Giorgio Faletti per la regia di Paolo Barsotti. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro.

(Biglietto ridotto per over 65, ragazzi dai 15 ai 26 anni. Gratuito per ragazzi fino a 14 anni. Vendita online su www.vivaticket.it).

Musica d'autore: giovedì 13 febbraio 'Omaggio a Pino Daniele' Gruppo Mediterraneo: Giulio D'Agnello, voce e chitarra, Cris Pacini, sax, Antonello Solinas, basso elettrico, Diego Guarino, percussioni, (ingresso 10 euro, ridotto 8 euro); mercoledì 8 aprile 'Omaggio a Lucio Battisti ' 'Sì, Viaggiare', Matteo Giusti, voce, Susanna Pellegrini, voce, Pierguido, chitarra, Simone Giusti, pianoforte (ingresso 10 euro, ridotto 8 euro). Inizio spettacoli ore 21.15.

Rassegna bambini: sabato 11 gennaio 'Le stelle stanno in cielo' (per bambini dagli 8 agli 11 anni) spettacolo dedicato alla Shoah nell'ambito della Giornata della Memoria 2020. Sabato 8 febbraio 'Ai piedi dell'Olimpo' (per bambini dai 6 agli 11 anni ) spettacolo sui miti; sabato 14 marzo 'Giovannin senza paura.Viaggio in Italia' da 'Fiabe italiane' di Italo Calvino (per bambini dai 6 agli 11 anni) (ingresso unico 6 euro). Gli spettacoli iniziano alle ore 21.00. Ingresso 6 euro adulti, 4 euro bambini. Abbonamento 3 spettacoli 15 euro adulti e 10 euro bambini.

Per informazioni e prenotazioni telefono 392/3409380.