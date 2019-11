Piana : capannori



Petrini (FdI): "Le risposte alle nostre interrogazioni non sono esaustive"

mercoledì, 6 novembre 2019, 17:01

"A seguito della nostra segnalazione al prefetto forse, qualcosa, inizia a muoversi. Sono infatti arrivate le risposte scritte alle prime quattro interrogazioni anche se, quanto riportato dagli Assessori di riferimento, non è alquanto soddisfacente ed esaustivo". Sono queste le parole di Matteo Petrini, consigliere comunale FdI a Capannori.



"In particolar modo, le risposte pervenute dall'Assessore Del Carlo risultano incomplete, inesaustive e contenenti elogi all'amministrazione piuttosto che specificazioni su quanto interrogato.

Esempio ne è l'interrogazione riguardante il lavori al PalaPiaggia, soprattutto quelli riguardanti il tetto della palestra. La nostra interrogazione riguardava infatti i lavori al tetto in seguito alle infiltrazioni d'acqua che crearono non pochi problemi, ad esempio, alla pallavolo Nottolini nello scorso maggio. La risposta dell'assessore è stata protocollata e a noi inviata oggi, 6 Novembre 2019. All'interno di essa si legge che i lavori al tetto degli spogliatoi della Palestra di Capannori "PalaPiaggia" si svolgeranno, senza creare interruzione all' attività della struttura, nel corso del mese di Ottobre 2019. In altre parole, la risposta arriva a Novembre e l'assessore Del Carlo, oltre a parlare di spogliatoi anzichè di palestra, ci dice che i lavori "si svolgeranno" ad Ottobre. C'è evidentemente qualcosa che non torna, visto che anche durante l'ultima partita della Nottolini le infiltrazioni d'acqua proprio nei pressi degli spogliatoi erano copiose.

Le altre risposte seguono la falsa riga di questa - prosegue Petrini - ad esempio: molte domande risultano inevase e la risposta si concentra in poche righe, nonostante sia a noi pervenuta in netto ritardo costringendoci a chiedere addirittura l'intervento del prefetto.



Altre interrogazioni restano ancora senza risposta, tra cui quella sul nuovo stabilimento industriale di Santa Margherita. Il sindaco aveva promesso un incontro pubblico - conclude - ma ad oggi non ne abbiamo notizia. Cosa si aspetta?".