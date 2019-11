Piana



Polisportiva Capannori e Tecnocasa di San Concordio ancora insieme per il secondo anno

martedì, 19 novembre 2019, 10:59

Secondo anno consecutivo al fianco della Polisportiva Capannori per l'agenzia Tecnocasa di viale San Concordio 360. Per l'occasione il titolare Stefano Innocenti e tutto il suo staff hanno proposto alla società biancorossa di organizzare il ritrovo prima della trasferta di campionato a Carrara – poi vinta dopo un tempo supplementare – facendo trovare una merenda prepartita per i giocatori e lo staff.



«Un'idea carina che ci ha portato fortuna – spiega il presidente biancorosso Luca Fontana – ma la cosa che ci dà più soddisfazione è il rapporto costruttivo e di lungo periodo che riusciamo a creare con tutti i nostri sponsor. Un bel segnale di fiducia anche il buon lavoro che sta svolgendo la nostra società».