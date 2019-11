Piana



Porcari, la fibra cresce di giorno in giorno

sabato, 9 novembre 2019, 09:13

Procede speditamente l'implementazione della fibra a Porcari. Premesso che l'attivazione di ogni armadio deve essere autorizzata dall'Antitrust - essendo Porcari inserito nelle cosiddette "Aree Bianche", dove appunto ogni operazione di Telecom deve essere approvata da questo ente - la copertura sale di giorno in giorno.

Al momento la rete FTTC è attiva in viale Marconi, via Pacchioni, via Diaccio, via Assunta, via Giannini, via Pollinelle e via Sbarra e ancora in via parziale e con un solo armadio in via Fossanuova, via Puccini e via Romana est.

Sta procedendo anche l'implementazione delle connessioni ad altissima velocità FTTH e la prossima settimana saranno attivati definitivamente i primi impianti in via Carlotti, via Diaccio e Via Boccaione. Prima della fine del mese sarà dato il via massivo all'implementazione per tutto il paese anche per questa tecnologia.

È in corso l'attivazione del servizio anche agli edifici pubblici (scuole, biblioteca, vigili e palazzo comunale) per facilitare tutti i servizi per i quali è essenziale una connessione internet veloce. Si ricorda anche ai cittadini che il passaggio alla fibra non è automatico e che per poter accedere al servizio l'utente deve rinnovare il proprio contratto con l'operatore telefonico in uso.

"Va in porto finalmente quanto promesso - commenta il consigliere incaricato Simone Giannini -, con grande soddisfazione per tutti noi. Diversi cittadini hanno già potuto attivare il servizio e in tempi brevissimi l'attivazione del servizio si estenderà a tutto il paese, con la somma delle due tecnologie FTTC e FTTH che coprirà praticamente tutto il territorio. Permetteteci di esserne particolarmente orgogliosi soprattutto per la super fibra, un servizio che, grazie all'accordo Tim-Infratel sottoscritto a luglio, vede Porcari come apripista dell'intera Piana di Lucca".