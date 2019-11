Porcari, testato nuovo sistema di comunicazione indipendente durante allerta meteo

Altri articoli in Piana

sabato, 9 novembre 2019, 09:52

Serata di piena attività per gli operai del comune di Altopascio, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. In via Firenze e in via dell’Agliaio sono caduti due alberi (da proprietà private) a causa della forte pioggia e vento.

sabato, 9 novembre 2019, 09:13

Procede speditamente l'implementazione della fibra a Porcari. Premesso che l'attivazione di ogni armadio deve essere autorizzata dall'Antitrust - essendo Porcari inserito nelle cosiddette "Aree Bianche", dove appunto ogni operazione di Telecom deve essere approvata da questo ente - la copertura sale di giorno in giorno

venerdì, 8 novembre 2019, 19:44

"Come gruppo Forza Italia, vogliamo porre l'accento su un'altra questione. Dalle foto pubblicate dagli attivisti di tale associazione si vedono gli scantinati della scuola media di Lammari allagati"

venerdì, 8 novembre 2019, 18:23

Partita che definire importante é un eufemismo, quella che vedrà opposto il Bama Altopascio al Basket Montale, domenica pomeriggio alle 18, al PalaBridge di Ponte Buggianese. I rosablu cercheranno di staccarsi dalla palude di quota 2 punti agganciando proprio il team pistoiese

venerdì, 8 novembre 2019, 18:13

Domenica 10 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo prenderà il via l’undicesima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Montecarlo e la Fondazione...

venerdì, 8 novembre 2019, 16:45

Questa mattina due persone si sono presentate alla porta di una abitazione di Altopascio fingendo di essere della polizia municipale e chiedendo di poter entrare in casa. La proprietaria si è insospettita, non li ha fatti entrare e nel frattempo ha avvisato i parenti, cosa che ha fatto allontanare i...