Piana



"Problemi di penetrazione pioggia negli edifici a Capannori"

venerdì, 8 novembre 2019, 19:44

Matteo Scannerini, Capogruppo Fi Capannori: In questi giorni stiamo seguendo la vicenda di Hacking lab. Senza dubbio ritorneremo a parlarne tutti insieme come opposizione unita, ma adesso, come gruppo Forza Italia, vogliamo porre l'accento su un'altra questione. Dalle foto pubblicate dagli attivisti di tale associazione si vedono gli scantinati della scuola media di Lammari allagati. Quello che ci chiediamo è: il continuo penetrare di acqua non può mettere a rischio la stabilità dell'edificio. È normale che il seminterrato si allaghi così spesso? Non solo. Stessa cosa stamani è accaduta alla primaria di Marlia, dove la pioggia è penetrata addirittura dal soffitto di alcune classi. Le lezioni sono infatti state interrotte. A quanto pare ci sono diversi problemi di questo genere negli edifici scolastici e pubblici capannoresi. Episodi simili sono già successi in passato, vedi il pala Piaggia; questione seguita a 360 gradi dagli amici di Fratelli di Italia che sta tenendo banco in queste ore e che osserviamo con interesse circa la mancata chiarezza su alcuni punti relativi ai lavori di restauro. Visto che tali imprevisti si presentano in maniera sempre più frequente , chiediamo che nella prossima commissione lavori pubblici, si passino in rassegna tutte le strutture con problemi noti, onde cominciare a pianificare interventi di messa in sicurezza.