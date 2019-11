Piana : capannori



Scontro tra due auto, tre in ospedale: grave una coppia

domenica, 3 novembre 2019, 18:28

di gabriele muratori

Un grave incidente stradale è accaduto questo pomeriggio a Parezzana intorno alle 16.20, nel comune di Capannori, all'incrocio tra Via Franceschi e Via della Chiesa, dove un'automobile, che pare non abbia rispettato lo stop, si è scontrata con un'altra auto che proveniva dalla destra. Un impatto tremendo, come riferito dai testimoni che hanno assistito all'incidente, tanto che i due mezzi sono finiti entrambi in un fossato adiacente.



Contattati subito i soccorsi, sono intervenute tre ambulanze, di cui la Misericordia di Lucca, la Croce Verde di Lucca e la Misericordia di Montecarlo che hanno soccorso i tre feriti, una coppia ed un signore di circa 60 anni, dopo che sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, i quali hanno dovuto faticare non poco, aiutati anche dai sanitari. Prima di procedere all'estrazione dei feriti, i pompieri hanno comunque provveduto a mettere in sicurezza l'ambiente, in quanto una due auto distrutte era a gpl.



Subito si è formata una coda di auto e l'incrocio é stato chiuso ad ogni direzione dalla polizia municipale. Nel frattempo, la giovane coppia su una delle due auto é stata trasportata al pronto soccorso, in codice rosso dalla Croce Verde e dall'ambulanza medicalizzata di Montecarlo, per le varie lesioni e traumi riportati, mentre dalla Misericordia di Lucca meno grave, ma comunque in codice giallo, il signore più anziano.