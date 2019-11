Piana



Scuola di Camigliano e palestra di Lammari: al via i lavori di impermeabilizzazione

lunedì, 18 novembre 2019, 14:12

Partiranno questa settimana, condizioni meteo permettendo, i lavori di impermeabilizzazione di una parte del tetto del polo scolastico di Camigliano cui seguiranno quelli della palestra della scuola secondaria di Lammari. I lavori sono stati finanziati dall'amministrazione Menesini con un investimento complessivo di circa 100 mila euro. Gli interventi si sono resi necessari in seguito alle infiltrazioni d'acqua che si sono verificate a causa dello straordinario maltempo della prima parte di questo mese. Proprio per questo l'Ente è intervenuto attivando i lavori in "somma urgenza".

"Risolvere con efficacia le criticità che si sono verificate nei due edifici è una priorità dell'amministrazione comunale – spiega l'assessore all'edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Proprio per questo ci siamo immediatamente attivati per capire le cause e intervenire. Grazie all'istituto della 'somma urgenza', che in casi particolari come questi prevede tempistiche veloci e procedure snelle, siamo già pronti per dare il via ai lavori. Entrambe le opere, anche nel caso del plesso di Camigliano, dove sono previsti i lavori più consistenti, non incideranno sul regolare svolgimento dell'attività didattica, visto che i cantieri interessano le parti esterne delle due strutture. Accanto a questo prosegue da parte dei nostri uffici, che ringrazio per l'impegno, il monitoraggio e la programmazione di nuovi interventi, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, perché è obiettivo dell'amministrazione comunale che le scuole siano sicure, belle e sempre più a misura di studenti, insegnanti e personale.

Al polo scolastico di Camigliano, dove si trovano sia la scuola primaria che la secondaria, sarà interamente rifatta l'impermeabilizzazione delle parti piane della copertura. Un intervento per eliminare le infiltrazioni riguarderà anche la palestra grande e la palestra piccola, dove saranno ripristinate porzioni dell'impermeabilizzazione esistente.

Alla scuola secondaria di Lammari i lavori riguarderanno la copertura, dove gli interventi interesseranno la parte perimetrale della stessa.

Gli uffici comunali hanno inoltre rilevato altre infiltrazioni, di minore impatto rispetto a quelle dei due altri casi, alla scuola primaria di Marlia. La situazione è già stata presa in carico e sarà risolta quanto prima.





