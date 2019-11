Piana



Secondo successo in tre giorni per la Farmacia Biagi Capannori

sabato, 9 novembre 2019, 10:52

Farmacia Biagi Capannori – Prato Basket Giovane 64-57

FARMACIA BIAGI: Lombardi, Andreini 14, Marchi ne, Dini 2, Ghiarè 15, Del Dotto, Barsotti, Pardini 5, Panzino 13, Coluccio, Del Sorbo 2, Masini 11. All. Bernabei

PRATO: Elcunovich, Notarmasi 2, Vannozzi 3, Aquili 3, Baldini 1, Agostini ne, Bardazzi 6, Bencini 2, Vettori 14, Guazzini 12, Acciaioli 12, Meoni 2. All. Manganello

ARBITRI: Toccafondi di Pistoia e Borsani di Pescia (Pt)

NOTE: parziali 21-18, 37-30, 52-44

Seconda vittoria in pochi giorni, la prima stagionale in casa, per la Farmacia Biagi che con tre successi su quattro partite si conferma subito nelle parti alte della classifica. Dopo l'exploit nel big match di Carrara, i biancorossi allungano progressivamente contro un ottimo Prato Basket Giovane. Grande impatto di Andreini che parte in quintetto e con due triple e 8 punti complessivi segnati nel primo quarto dà un ottimo contributo nell'indirizzare un incontro che però i capannoresi non riescono mai a chiudere definitivamente fino alla sirena finale. Ottimo però il contributo di squadra con 4 giocatori in doppia cifra e tanti protagonisti differenti rispetto alla trasferta di Carrara.

Ora il gruppo è atteso da un'altra sfida al vertice con il derby contro la Ludec Porcari in programma sabato 16 novembre alle 19 al PalaCavanis.