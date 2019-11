Serata perfetta per la Farmacia Biagi Capannori che vince il big match a Carrara

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 novembre 2019, 18:30

Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che sta fronteggiando le avverse condizioni metereologiche a Lucca e Piana

mercoledì, 6 novembre 2019, 17:01

"A seguito della nostra segnalazione al prefetto forse, qualcosa, inizia a muoversi. Sono infatti arrivate le risposte scritte alle prime quattro interrogazioni anche se, quanto riportato dagli Assessori di riferimento, non è alquanto soddisfacente ed esaustivo". Sono queste le parole di Matteo Petrini, consigliere comunale FdI a Capannori

mercoledì, 6 novembre 2019, 15:13

Anche per il 2020 a Capannori restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ovvero asilo nido, mensa e trasporto scolastico. Per il sesto anno consecutivo l'amministrazione Menesini sceglie di tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali per non gravare sulle tasche dei cittadini

mercoledì, 6 novembre 2019, 10:14

Grande partecipazione a Montecarlo per l’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia. C’erano soltanto posti in piedi a fine serata nel centro civico di Salvatore dove oltre 70 persone hanno presenziato al battesimo operativo del movimento fondato da Giorgia Meloni

martedì, 5 novembre 2019, 17:01

Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, attivo fin dalla mattina di oggi, per fronteggiare l’emergenza meteorologica che sta riguardando la Piana di Lucca

martedì, 5 novembre 2019, 16:39

"Un'opera pubblica dovrebbe essere sì esteticamente bella (come ci ricorda il nostro sindaco in merito all'ulivo della nuova rotonda), ma anche utile, funzionale e soprattutto accessibile alle persone disabili!". Lo scrive il consigliere comunale Massimo Della Nina a proposito del nuovo marciapiede a Rughi (Porcari)