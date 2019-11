Piana



Si amplia la sala d'attesa dell'Urp: lavori al via a inizio anno

martedì, 19 novembre 2019, 13:18

Palazzo comunale sempre più accogliente e vivibile per i cittadini. La sala d'attesa dell'Urp, uno degli uffici a maggiore accesso, che ogni anno eroga complessivamente circa 56 mila servizi, sarà ampliata. A disposizione della popolazione vi sarà un locale più vivibile, capace di accogliere più persone rispetto all'attuale, e nuovi posti a sedere. I lavori prenderanno il via a inizio 2020, nell'ambito del secondo lotto dei lavori di piazza Aldo Moro e del rifacimento dell'ingresso del palazzo municipale.

"L'Urp è uno degli uffici di riferimento del comune di Capannori – spiega l'assessore ai servizi al cittadino, Serena Frediani -. I dati di accesso ci confermano che è uno strategico punto di contatto con la popolazione che nel corso degli anni ha visto incrementare il numero dei servizi erogati. Nell'ottica di migliorare il comfort di chi aspetta il proprio turno allo sportello e come segnale di attenzione verso i cittadini abbiamo deciso di ampliare gli spazi di attesa della sala. Accanto a questo l'amministrazione comunale sta lavorando per l'implementazione di nuovi servizi online per dare la possibilità a tutti di svolgere pratiche dal proprio computer anziché recarsi fisicamente all'Urp. Ringrazio tutti i dipendenti che lavorano nell'ufficio per il grande impegno quotidiano".

L'Urp del comune di Capannori è uno sportello polivalente in grado di fornire sia informazioni che accesso ai servizi ed è un front office dell'anagrafe. Fra i principali servizi erogati ci sono quelle relative ai pagamenti, ad esempio per mensa e trasporto scolastico: nel 2018 sono stati 17.565, di cui 5449 agli sportelli nord e sud. Sempre nel 2018 sono stati protocollate 14.464 istanze. Sono inoltre stati effettuati 6.444 servizi che riguardano la carta di identità , fra cui il rinnovo del documento e le procedure di nulla osta per altri Comuni. L'Urp effettua anche assistenza alla compilazione delle domande e alla produzione dei documenti per agevolazioni di mensa e trasporto scolastico, agevolazioni tariffarie e misure anticrisi e riduzione della tariffa dei rifiuti: lo scorso anno sono stati 5.655 i servizi svolti. Inoltre sono state effettuate 6.043 certificazioni e autenticazioni, di cui 752 agli sportelli nord e sud.

Nel corso del 2018, inoltre, l'Urp ha effettuato 1370 cambi di residenza, ha effettuato 1221 registrazioni di volontà di donazione di organi e tessuti, ha espletato 734 pratiche per contributi e agevolazioni tariffarie come gli assegni Inps per nucleo numeroso e ha attivato 703 tessere sanitarie come Carta nazionale dei servizi. Lo sportello, inoltre, è uno dei canali di accesso al Cantoniere di paese, fa segnalazioni agli altri uffici e gestisce informazioni; operazioni, queste, che sono numericamente quantificabili come migliaia.

Contatti Urp: 05834281, urp@comune.capannori.lu.it