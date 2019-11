Tante persone ieri a Palazzo Boccella per l'evento "Il buono, il giusto e il cattivo"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:42

Sarà Paolo Rossi con lo spettacolo di improvvisazione 'La Jannacceide' ad aprire mercoledì 4 dicembre alle ore 21,15 la nuova stagione artistica 2019-2020 del cinema teatro Artè di Capannori

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:14

Oltre i confini provinciali e nazionali. Elvi Lleshi, classe 2007, esordiente dell'Academy Tau di Badia Pozzeveri ha ricevuto una chiamata importante: è stato convocato a Roma per partecipare a uno stage di selezione, dedicato ai ragazzi nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, per le nazionali albanesi under

mercoledì, 27 novembre 2019, 09:59

La visione della sua "umanità" non deve essere intesa come eccezione negativa, ma quale monito e insegnamento, affinché la quiete pervada e rassicuri il visitatore

martedì, 26 novembre 2019, 15:13

Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza della frana di via del Giardinetto a Marlia che hanno previsto anche l'installazione di un guard rail

martedì, 26 novembre 2019, 14:21

Al Museo Archeologico ed Etnografico “Athena” in via Carlo Piaggia a Capannori, dall’8 al 23 dicembre, espone le sue opere la pittrice Laura Venturi. La personale dal titolo: “Giochi di equilibrio” è curata dallo scrittore, critico e storico d’arte Ilario Luperini e realizzata dal Gruppo Culturale e Ricreativo “ La...

martedì, 26 novembre 2019, 14:07

Altopascio si conferma ancora una volta terra di sportivi e di campioni. Jacopo Volpicelli di 10 anni, già due volte campione italiano di brazilian jiu jitsu, lo scorso 23 novembre ha conquistato il terzo scalino del podio al Dublin International Open.