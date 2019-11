Tau Calcio, il prepartita del ds Dal Porto e di mister Cristiani

Altri articoli in Piana

venerdì, 15 novembre 2019, 13:04

Prosegue l'estensione delle reti dei servizi fondamentali nel territorio comunale. L'amministrazione Menesini ha infatti dato il via libera alla realizzazione della condotta idrica in via Romana a Capannori nel tratto dove è stata realizzata la pista ciclabile della via Francigena.

venerdì, 15 novembre 2019, 13:01

Ascit servizi ambientali spa e comune di Capannori continuano a fare scuola ricevendo delegazioni da tutto il mondo, interessate a conoscere l’esperienza virtuosa che contraddistingue il nostro territorio

giovedì, 14 novembre 2019, 18:19

Prosegue il maxi intervento di Acque per la nuova rete fognaria a servizio di una consistente parte della frazione di Massa Macinaia nel comune di Capannori. Un’opera significativa, il cui importo complessivo ammonta a 1,9 milioni di euro

giovedì, 14 novembre 2019, 16:41

La stazione di Altopascio sarà affidata in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale. Confermata, inoltre, la presenza del bar, attualmente attivo e presidio e servizio quotidiano per i pendolari

giovedì, 14 novembre 2019, 16:39

Centotrenta giovani volontari fra i 16 e i 29 anni di età si metteranno al fianco dei bambini e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per sostenere l'attività didattica di formazione sociale e relazionale

giovedì, 14 novembre 2019, 13:00

Il consiglio comunale aperto sul tema degli assi viari richiesto dai consiglieri della Lega Domenico Caruso (primo firmatario), Salvadore Bartolomei, Bruno Zappia, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Ilaria Benigni, Matteo Petrini (FDI), Matteo Scannerini (FI), Simone Lunardi (M5S) ha visto una notevole partecipazione di pubblico