Piana



Tau da 10 e lode: vincono tutte le giovanili

lunedì, 25 novembre 2019, 13:15

Torna il sereno nel cielo delle giovanili del Tau Calcio Altopascio. Un weekend pieno per gli Allievi Elite che battono di misura l'Aquila Montevarchi e per i B che vincono per 2 a 0 sul Maliseti Seano. Ottimi risultati anche nelle compagini dei Giovanissimi: gli Elite hanno sconfitto la Cattolica Virtus per 2 a 0 e i B si sono imposti per 8 a 0 sul Capostrada Belvedere.

Allievi Elite

Tau Calcio – Aquila Montevarchi 0 – 1

Formazione Tau Calcio: Calu, Iannello, Ricci, Filieri, Amorusi, Quilici, D Andrea Pisani, Tragni, Menconi, Lartini, Bellucci, Becchi, Bachini, Belluomini, Giannotti, Manfredi, Oliva, Rocco.

Formazione Aquila Montevarchi: Antonielli, Del Santo, Rossi, Grandi, Fabbri, Pagliaro, Chotthong, Cardi, Latini, Tacchini, Kebede, Righi, Broetto, Pepi, Caneschi, Panzieri, Badii, Mugnai, Bernardini, Menga.

Marcatori: Rocco.

Gli Allievi Elite accorciano le distanze con lo Scandicci: gli amaranto, al secondo posto, hanno bisogno di un solo punto per raggiungere la vetta. La vittoria sull'Aquila Montevarchi, quindi, è stata decisiva per smuovere la classifica. La squadra di mister Giuli adesso si prepara per la trasferta contro la Cattolica Virtus.

Allievi B

Tau Calcio – Maliseti Seano 2 – 0

Formazione Tau Calcio: Becchi, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Ceccarelli, Gigante, Lotti, Oliva, Manfredi, Rocco, Warid, Calu, Banti, Carmignani, Ceraolo, Lebbiati, Marioni, Sabatini, Vitrani, Quilici.

Formazione Maliseti Seano: Rauseo, Spadi, Petocchi, Landini, Taverna, Comanducci, Sensi, Mazzi, Mariotti, Zanca, Libetti, Ciuffatelli, Iyamu, Corsini, Fedele, Guarducci, Longo, Mauro.

Marcatori: Manfredi, Warid.

Hanno cambiato marcia gli Allievi B che sono partiti in quarta contro il Maliseti con Warid che segna il primo gol al 2' del primo tempo. Il raddoppio arriva grazie alla rete di Manfredi al 38' del secondo tempo. Finalmente un bel risultato, quindi, per una squadra che sembra aver ritrovato il sorriso. A testa bassa, adesso, per la trasferta contro l'Aquila Montevarchi, terza in classifica.

Giovanissimi Elite

Cattolica Virtus – Tau Calcio 0 – 2

Formazione Cattolica Virtus: Hila, Tallarita, Ponzillo, Bacci, Zuffanelli, Rafanelli, Di Mascolo, Pilacchi, Nicolosi, Ignesti, Masi P., Cecconi, Braccesi, Alfani, Conversano, Masi T., Moriani, Menchi, Prisco.

Formazione Tau Calcio: Velani, Ballini, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Conticelli, Coppola, Vitolo, Lari, Maranghi, De Luca, Fasciana, Ferrucci, Croci, Sammartino, Maurelli, Cinelli, Zani.

Marcatori: Coppola, Lari.

Ostacolo superato e classifica difesa: gli amaranto capeggiano il campionato, pari merito con il Margine Coperta. Un Tau offensivo che fin dall'avvio del primo tempo definisce le regole del gioco. Coppola segna il primo gol e Lari lo raddoppia a 10 minuti dalla fine della partita. Mister Pucci e i suoi sono già al lavoro per l'incontro con lo Zenith Audax.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Capostrada Belvedere: 8 – 0

Formazione Tau Calcio: Gazzoli, Morandini, Matteoni, Stringari, Pissuti, Pisani, Matteucci, Bartelloni, Casolare, Bellandi, Ferrari, Balluchi, Garzella, Lucchesi, Stefani, Vannucchi, Bigazzi, Musumeci, Notarelli, Vitali.

Formazione Capostrada Belvedere: Ricco, Gelli, Canigiani, Maestripieri, Morbidelli, Gasi, Reina, Diddi, Maria, Stoja, Emanuele, Avdulaj, Pini, Vivarelli, Traina, Met-Hasani, Dhima.

Marcatori: Ferrari2, Pissuti, Casolare, Bartelloni, Notarelli, Musumeci, Garzella.

Cambio al vertice. Gli amaranto arrivano in vetta alla classifica con 24 punti, accanto all'Atletico Lucca e al Margine Coperta, ma con una differenza reti epica: sono 78, infatti, le reti totalizzate dai Giovanissimi Tau e 4 i gol subiti. Sabato 30 novembre resa dei conti proprio contro l'Atletico Lucca.