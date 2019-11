Piana



Tau, week-end a metà per le giovanili: vincono solo i Giovanissimi

lunedì, 11 novembre 2019, 12:39

Si dividono a metà le squadre delle giovanili del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi non riescono a portare a casa il risultato: gli Elite vengono battuti per 2 a 1 dallo Zenith Audax e i B pareggiano contro l'Affrico. Bella la prestazione dei Giovanissimi con gli Elite che vincono di misura sul Maliseti Seano e i B che sconfiggono il Pieve San Paolo (13 a 0).

Allievi Elite

Tau Calcio - Zenith Audax 2 – 1

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Duranti, Ricci F., Filieri, Amorusi, Quilici, D'Andrea Pisani, Tragni, Menconi, Silvano, Bellucci, Likaj, Bachini, Belluomini, Iannello, Lartini, Manfredi, Marchetti, Rocco.

Formazione Zenith Audax: Drovandi, Bellini G., Castiello, Forleo, Maiolino, Becattini, Balaban, Tartoni, Ruscillo E., Tarallo, Vollero, Bellini C., Fortunato, Gonfiantini, Zuan, Cappellini, Solinas, Sama.

Marcatori: Silvano; Zuan, Tarallo.

Una partita difficile: il Tau ha cercato con determinazione il risultato, totalizzando, oltre al gol, due pali e una traversa. Una partita, quindi, che non ha reso giustizia all'impegno degli amaranto passati in vantaggio al 48' e raggiunti dal rigore battuto da Zuan al 56'. Dopo l'espulsione di Di Biagio il Tau ha continuato in 10 e non ha arginato lo Zenith, che passa in vantaggio al 70'. A 4 punti dallo Scandicci capolista, la squadra di mister Giuli prepara la trasferta contro il Maliseti Seano.

Allievi B

Tau Calcio - Affrico 3 – 3

Formazione Tau Calcio: Becchi, Giannotti, Lleshi, Marioni, Ceccarelli, Banti, Gigante, Lebbiati, Warid, Rocco, Ceraolo, Calu, Carmignani, Mauriello, Oliva, Vitrani, Manfredi, Fiorentini G., Sabatini.

Formazione Affrico: Vagaggini, Milazzo, Ferrini, Boddi, Pompili, Ballerini, Mascherini, Vettori, Piazza, Tamburini, Parrini, Renzi, Hasani, Torniai, Moretti, Pierallini, Giuffrida.

Marcatori: Rocco 2, Warid; Parrini 2, Tamburini.

Un'occasione mancata. Partono forte gli amaranto, chiudendo il primo tempo sul 3 a 0 e sbagliando un rigore. Nella ripresa qualcosa non va e l'Affrico rimonta e pareggia. Quinta posizione per il Tau a 6 punti dalla vetta. Prossimo turno contro il Picchi Livorno.

Giovanissimi Elite

Maliseti Seano - Tau Calcio 0 – 1

Formazione Maliseti Seano: Cavalieri, Aiazzi, Colo, Simeone, Moncini, Ingrassia, Bucca, Bertini, Peschi, Manetti, Neri, Ciuffatelli, Dardha, Abdija, Baldi, Bembo, Baldi, Coppi, Harusha, Bargellini.

Formazione Tau Calcio: Velani, Fasciana, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Pittalis, Ferrucci, Vitolo, Lari, Maurelli, Croci, Maranghi, Mariotti, Cinelli, Ballini, Zani, Sammartino, Coppola, Conticelli.

Marcatori: Coppola.

Tre punti utilissimi per continuare a tallonare il Margine Coperta, ancora in vetta alla classifica, ancora a due distanze dagli amaranto. La squadra di mister Pucci non molla la presa e prepara il match contro la Floria 2000.

Giovanissimi B

Tau Calcio - Pieve San Paolo 13 - 0

Formazione Tau Calcio: Balluchi, Stefani, Garzella, Belli, Lucchesi, Turini, Matteucci, Bigazzi, Casolare, Vannucchi, Vitali, Gazzoli, Morandini, Pissuti, Bellandi, Bartelloni, Stringari, Musumeci, Notarelli, Ferrari.

Formazione Pieve San Paolo: Berberi, Casini, Cavalzani, Coturri, Cresci, De Crescenzo, Dutu, Facco, Faina, Fontana, Giovacchini, Jabrane, Lugliani, Santerini, Shani P., Shani D., Turka.

Marcatori: Bigazzi, Lucchesi, Matteucci 2, Casolare 3, Vitali 3, Notarelli 2, Musumeci.

Un'altra vittoria piena per la squadra amaranto che, nonostante il trend positivo, insegue ancora i 3 punti che la separano dal Margine Coperta. Prossimo appuntamento contro l'Academy Porcari.